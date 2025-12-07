Slušaj vest

Zbog sumnje da je u noći između subote i nedelje pretukao i teško povredio svog oca na Voždovcu u Beogradu, policija je danas uhapsila J. T. (23).

- Mladić je priveden danas u Beogradu i u toku je istraga, kao i kvalifikacija krivičnog dela - kaže naš izvor.

Kako je Kurir već pisao, muškarac (56) dovezen je noćas kolima Hitne pomoći u Urgentni centar sa teškim povredama.

- On je rekao da ga je u kući na Voždovcu napao sin. Konstatovane su mu teške povrede, prelom ručnog zgloba, krvarenje mozda, hematomi na vratu. Sumnja se da je mladić najpre pretukao oca, koji od udaraca izgubio svest, a da ga je potom davio stezanjem za vrat - kaže izvor i dodaje da povređeni čovek ima i povrede po grudima.