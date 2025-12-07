Slušaj vest

U reci Bistrici, u selu Grabanica kod Kline, pronađeno je telo žene koju je porodica prethodne večeri prijavila kao nestalu.

Portparol policije za region Peći, Fadil Gaši, izjavio je za Gazetu Ekspres da je telo locirano oko 13:15 časova.

„Policija je telo pronašla oko 13:15. Porodica je sinoć, oko 19:30, prijavila da je žena napustila kuću i da joj se od tada gubi svaki trag“, naveo je Gaši.

Prema navodima lokalnih medija, žena je bila stara oko 40 godina i u trenutku nestanka bila je trudna. Navodno je kuću napustila juče oko 11 sati, nakon čega je porodica obavestila policiju.

Potraga je sprovedena uz pomoć drona, a telo je pronađeno približno jedan kilometar od seoskog mosta. Slučaj je isprva tretiran kao nestanak osobe.