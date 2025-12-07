Slušaj vest

Saobraćajna policija u Novoj Varoši zadržala je vozača M. S. iz okoline Bajine Bašte, nakon što je zaustavljen u mestu Vraneša dok je upravljao teretnim vozilom marke “mercedes” u stanju potpune alkoholisanosti.

- Tokom kontrole utvrđeno je da je M. S. imao čak 5,50 promila alkohola u organizmu, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozač je isključen iz saobraćaja i određeno mu je zadržavanje do 12 časova, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja - potvrđeno je za RINU u MUP.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne ugrožavaju sebe i druge neodgovornom i opasnom vožnjom.

Kurir.rs/Rina

