U jedinom ženskom zatvoru u Srbiji, KPZ Požarevac kaznu trenutno služi 338 osuđenica, od kojih samo jedna kaznu zatvora od 40 godina, zbog teškog ubistva.

Ovo je jedina najveća kazna zatvora izrečena nekoj ženi u Srbiji, nakon ukidanja smrtne presude početkom 2000-tih, a pre uvođenja kazne doživotnog zatvora u pravosudni sistem 2019. godine, na koju još nijedna žena nije pravosnažno osuđena.

Presudu sa najvišom kaznom od 40 godina zatvora, koja je ostala medijski neispraćena, Muberi Muhović (40) izrekao je Apelacioni sud u Kragujevcu 2022. godine koji je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Novom Pazaru.

Ista kazna od 40 godine zatvora izrečena je u tom predmetu i njenom suprugu Senadu Muhoviću, rečeno je u Apelacionom sudu u Kragujevcu, prenosi Mondo pisanje Tanjuga.

Foto: Privatna Arhiva

S mužem ubila ljubavnika

Podsetimo, Senad (42) i Mubera (40) Muhović, supružnici iz Sjenice, osuđeni su pred Višim sudom u Novom Pazaru na po 40 godinazatvora zbog teškog ubistva Anela Papića (32) iz Sjenice, 23. juna 2017. godine. Policiji je tada prijavljen Anelov nestanak, a dva dana kasnije u selu Ponorac kraj Sjenice najpre je nađen Anelov "pasat", a ubrzo zatim ispod gomile granja i lišća nagorelo telo mladića.

Kako je utvrdio Viši sud u Novom Pazaru, Mubera, koja je bila u emotivnoj vezi sa Anelom i koja je godinama sa suprugom i decom živela u Nemačkoj, a malo pre ubistva došla u Sjenicu, kobnog dana zakazala je sastanak sa Anelom, svojim ljubavnikom, koji je ukućanima rekao da ide kod frizera. Sastali su se u jednom šumarku u selu Ponorac, gde su Mubera i njen suprug Senad koji je takođe bio u šumarku, Papiću zadali više udaraca tupim predmetom u predelu glave, tela i ruku.

Obdukcijom je na čelu i potiljku nesrećnog mladića nađeno čak 20 preloma. Kako bi prikrili zločin, supružnici su zatim telo Papića polili benzinom i zapalili.

Foto: Privatna Arhiva

Dan posle zločina, Muhovići su otišli u Nemačku sa decom, a dve nedelje kasnije predali su se srpskim pravosudnim organima na graničnom prelazu Horgoš.

Anelov otac, Ahmo Papić koji je u završnoj reči od suda tražio maksimalnu kaznu za Muhoviće, rekao je novinarima da je dobro što su supružnici dobili maksimalnu kaznu zatvora, ali da njegovog sina, ništa ne može vratiti.

"Oni će jednog dana možda izaći iz zatvora a moj sin se nikada neće vratiti. Moji unučići ostali su bez oca, snaha bez muža", rekao je Papić.

Tokom suđenja Mubera je ćutala, dok je Senad pred sudom izjavio da mu je žao zbog svega što se desilo i da on nije ubio Anela.

Iz te države su preko rođaka i putem medija poručivali da nisu ubili Papića, najavljujući da će se vratiti u Srbiju i dokazati svoju nevinost. Uhapšeni su desetak dana kasnije, prilikom ulaska u Srbiju na graničnom prelazu Horgoš.

Nedavno je isti sud, Viši sud u Novom Pazaru, po prvi put u Srbiji osudio ženu na kaznu doživotnog zatvora, međutim ta presuda još nije pravosnažna, pa Aldina Lakota (40), nije počela služenje kazne.

Aldina Lakota (40) osuđena je zbog ubistva svekrve, koju je, kako je navedeno u presudi, nožem ubola 121 put.