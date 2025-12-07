Prva drama odigrala se u ivanjičkom prigradskom naselju Bukovica kada je maskirani napadač upao u kuću starije ženske osobe i uz pretnju nožem tražio da mu preda novac.

"Uplašena žena dala mu je novac i doživela veliki stres. Nakon što je uzeo plen, napadač se dao u beg i za njim policija traga. Žena je rekla da nije mogla da mu vidi lice, samo oči jer je razbojnik na glavi imao fantomku" kaže za RINU izvor iz policije.