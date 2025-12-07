Hronika
NAORUŽAN I SA FANTOMKOM UPAO U KUĆU, PA POKRAO ŽENU Drama u Ivanjici, policija aktivno traga za njim
Prva drama odigrala se u ivanjičkom prigradskom naselju Bukovica kada je maskirani napadač upao u kuću starije ženske osobe i uz pretnju nožem tražio da mu preda novac.
"Uplašena žena dala mu je novac i doživela veliki stres. Nakon što je uzeo plen, napadač se dao u beg i za njim policija traga. Žena je rekla da nije mogla da mu vidi lice, samo oči jer je razbojnik na glavi imao fantomku" kaže za RINU izvor iz policije.
Iako nije povređena, opljačkana žena prevezena je u službu Hitne pomoći jer je pretrpela veliki šok.
Policija je na nogama i traga za razbojnikom, istraga je u toku.
