Krvavi pir u naselju Sloboda u Čačku koji je juče otkriven duboko je potresao meštane ovog naselja koji su se pitali samo jedno: "Zašto je ta porodica bila toliko povučena?". Vladimir Č.(47) nožem je usmrtio svoje roditelje majku Milu Č. (72) i oca Neđu Č. (72). Nakon što je usmrtio roditelje Vladimir Č. je sebi oduzeo život.

Nažalost, nisu mogli da kažu da je to "porodična tragedija kakva se ne pamti", jer dobro pamte slučaj koji se pre tri godine dogodio samo tri kilometra dalje!

Na to su nas podsetili meštani koji su odmah podvukli paralelu.

Vinovnik masakra bio je mladić, a žrtve njegova porodica. Koristio je nož.

Zločin u Atenici

Aprila 2022. godine u naselju Kulinovci kod Atenice (predgrađe Čačka u blizini Slobode), mladi Ilija G. (24) nožem je usmrtio svoju majku Svetlanu (49), oca Sretena (58), a nije poštedeo ni dedu Milana (87).

Pomahnitali Ilija, čije problematično ponašanje je bilo povezano i s određenim medicinskim stanjima, nije, međutim, digao ruku na sebe, već je uhapšen nedaleko od mesta zločina.

Tela je u kući punoj krvi pronašao njegov stariji brat.

Ilija G. i žrtve Foto: Kurir/D.Č., Privatna Arhiva

Kako je ranije pisao "Kurir" te kobne noći, Ilija je, navodno, tražio novac. Kada su odbili da mu daju, došlo je do svađe koja se završila tragično.

"Kurir" je tada pisao da je Ilija nakon svirepog masakra šetao ulicama umrljan krvlju, a tragovi ukazuju da je iste večeri bio i na groblju, grlivši grob jednog svoj prijatelja.

Ilija Glišović je u mladosti bio perspektivan fudbaler, čak mlada nada čačanskog Borca.

Međutim, prema rečima izvora, njegov psihički sunovrat pratili su i problemi sa zloupotrebom narkotika.

Roditelji su pokušavali da mu pomognu, vodili su ga na lečenje od zavisnosti. O tome u kakvom je mentalnom stanju bio svedoči i izjava koju je dao nakon hapšenja, da on nije ubio svoje roditelje i dedu, već "reptile-demone".

Ubistvo u Čačku Foto: Kurir

Zločin u Slobodi od pre samo dan

Motivi zločina koji se dogodio u naselju Sloboda, međutim, još se ni ne nazire. Postoji samo sumnja da je sin ubio svoje roditelje, pa potom presudio sebi. Ipak, činjenica da je porodica živela mirno i povučeno može da ukaže na to da su se tiho borili s mentalnom bolešću jednog od članova.

Komšije su uzalud pokušavale da se prisete bar nekog detalja koji bi mogao makar malo da osvetli ovaj zločin. Međutim, zaključili su da se s porodicom niko nije družio, da du ih samo viđali na ulici, ali da su uvek bili uljudni i pristojni.

Znali su samo da su došli iz Republike Srpske. Više od dve decenije živeli su tu i svoj dom držali u veoma urednom stanju.

Ne zna se ni da li su imali nekog od rodbine i prijatelja u Čačku.

Čačak trostruko ubistvo Izvor: Kurir