TRAGEDIJA U GROCKOJ! Radnik poginuo dok je radio na održavanju kablovske mreže: Bio na stubu, kamion povukao kablove - umro na licu mesta
Jedan radnik poginuo je u petak u Grockoj, dok je radio na održavanju telekomunikacione kablovske mreže.
Nesreća se desila na Smederevskom putu.
Kako se saznaje, nesrećni radnik M. I. (57) nalazio se na stubu.
Tu se nalazio i kamion, kojim je upravljao M. L. (49).
Dok je vozio, M. L. je zakačio kablove, koje je vozilom povukao sa stuba i tom prilikom radnik je pao.
Preminuo je na licu mesta.
Kurir.rs/Telegraf
