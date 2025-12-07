Slušaj vest

Jedan radnik poginuo je u petak u Grockoj, dok je radio na održavanju telekomunikacione kablovske mreže.

Nesreća se desila na Smederevskom putu.

Kako se saznaje, nesrećni radnik M. I. (57) nalazio se na stubu.

Tu se nalazio i kamion, kojim je upravljao M. L. (49).

Dok je vozio, M. L. je zakačio kablove, koje je vozilom povukao sa stuba i tom prilikom radnik je pao.

Preminuo je na licu mesta.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaPRVA FOTOGRAFIJA SA MESTA TRAGEDIJE KOD MAJDANPEKA! Jeziv prizor nakon direktnog sudara auta i kamiona, vozač automobila NA MESTU POGINUO! (FOTO)
nesreća
HronikaTRAGEDIJA U VLADIČINOM HANU! Muškarac stradao od strujnog udara, naložena obdukcija
hitna pomoć noć
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD KIKINDE: Otac poginuo na mestu, maloletni sin lakše povređen, auto potpuno uništen (FOTO)
Vozilo foto s.u. (2).jpg
HronikaPOLICAJAC POGINUO U NOVOM SADU! Stravična nesreća kod aerodroma na Čeneju, ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt
hitna pomoć