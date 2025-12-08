Slušaj vest

U pucnjavi u poznatom restoranu tokom vikenda ranjen je tridesetogodišnji muškarac koji je sedeo za stolom sa bivšim vođom navijača Partizana Nenadom Alajbegovićem Alibegom, a sumnja se da je upravo on bio meta napadača.

O ovoj temi detaljnije govorio je Božidar Spasić, bivši pripadnik državne bezbednosti:

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Leti i u ranu jesen se puca po Crnoj Gori, a onda se svi prebace u Beograd i tu se vrše obračuni. Dokaz da se ovde pripremaju i vrše obračuni jeste i hapšenje dva škaljarca, koje su juče izveli naši pripadnici policije. Dakle, ovo pucanje u ovom poznatom restoranu, ono svakako predstavlja mafijaške obračune. Kad govorimo o navijačkim obračunima, navijači se obračunavaju i na utakmicama, na tribinama i tako dalje. Očito da ovaj obračun ima neku raniju pozadinu. Dakle, verovatno se radi o trgovini narkoticima, ili nekih drugih poslova koji su vezani za navijače.

Očevici dramatične pucnjave ispričali su za Kurir da su videli momka sa kapuljačom na glavi kako ulazi u restoran. Inače, kako kaže, Alibeg i njegov prijatelj su sedeli za stolom na prvom nivou restorana, do toaleta i šanka i ulaza u kuhinju. Muškarac sa kapuljačom je najpre ispalio četiri, pet hitaca u žrtvu:

1/6 Vidi galeriju Pucnjava na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Ne znamo da li je ovo izvršio profesionalac. Interesantno je da se prvi put ovom Alibegu, atentator, koji pokušava da ga likvidira, približio toliko blizu. Uvek je to bilo neko pucanje iz kola, u pokretu i tako dalje. Interesentna je i izuzetna drskost. Atentator je mogao da ga sačeka na parkingu gde je mrak i tako dalje. Međutim, on je ušao u restoran koji je bio pun, za vreme večere i očito da nije imao preciznu informacije gde se nalazi trenutno Alibeg. Neko ga je sigurno navodio, čim je on gledao telefon, i to je potpuno pouzdana informacija. Dakle, ili ga je neko navodio, ili je imao fotografiju koju je trebao da uporedi.

"Alibeg je dugo meta mafijaških obračuna"

Bivši vođa navijačke grupe Partizana „Zabranjeni“ u julu je ponovo bio meta brutalnog napada. Nepoznati napadač ispalio je nekoliko metaka u njegovom pravcu u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu, a prema izjavama očevidaca, navodno je pucano na Alibega koji se nalazio u automobilu na mestu vozača. Njegovo ubistvo pokušano je čak osam puta:

- Verovatno da je taj Alibeg bio meta, jer on je dugo meta mafijaških obračuna, ali, naprosto, u tom nekom metežu ili prepoznavanju, ubica je zapravo upucao sasvim drugog čoveka, a Alibeg je pobegao odatle. Dakle, ovde se radi o jednom mafijaškom obračunu, koji svakako ima za cilj tu likvidaciju. Kad mafija donese odluku da nekog likvidira, ona će ga likvidirati.

Foto: Kurir

- Ovde se ne radi svakako o profesionalcu, već se radi o nekome ko je prihvatio taj posao za određenu svotu novca. Pretpostavka je da se radilo o prljavom pištolju koji je verovatno negde bačen nakon atentata. Na tržištu mafijaškog sveta je manjak profesionalnih ubica. To vidimo, jer ubice kada izađu na teren one i ubijaju.

"PLAĆENI UBICA PUCAO NA ALIBEGA I RANJENIKA, PIŠTOLJ BAČEN NAKON ATENTATA!" Bivši obaveštajac analizirao pucnjavu u restoranu: Iza svega stoji mafijaški obračun Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs