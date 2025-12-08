Slušaj vest

Profesoru Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" B. B. (60) iz Novog Sada koji je uhapšen zbog sumnje da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine, nije određen pritvor!

Kako se saznaje, njemu je zabranjeno prilaženje, sastajanje i komuniciranje sa maloletnim svedocima oštećenima i posećivanje prostorija srednje škole.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, a nakon saslušanja osumnjičenog B.B., odbijen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da mu se odredi pritvor, a zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

- Osumnjičenom B. B. je određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa mlt.svedocima oštećenima na minimalnu distancu od 200 metara, kao i mera zabrane posećivanja određenih mesta i to prostorija srednje škole, uz obavezu javljanja PU Novo Naselje dva puta u toku meseca - navode u novosadskom Osnovnom sudu i dodaju da je navedena mera određena zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo za koje je osnovano sumnjiv.

Inače, određena mera može da traje do 6. marta 2026. godine i na istu stranke imaju pravo žalbe krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu.

(Dnevnik)

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO U KOJOJ ŠKOLI JE PROFESOR UČENICIMA PUŠTAO PORNO FILMOVE: Policija odmah uhapsila Novosađanina
shutterstock-1894359565.jpg
HronikaPROFESOR (60) IZ NOVOG SADA UČENICIMA PUŠTAO PORNOGRAFSKI SADRŽAJ NA ČASOVIMA! Policija ga odmah uhapsila, evo za šta se sve tereti
policajac i uhapšeni muškarac
HronikaŠOK AKCIJA! SRBIN UHAPŠEN NA TAJLANDU: Zvezdan snimao filmove za odrasle, među njegovim glumicama je i jedna poznata žena! Isplivali šokantni detalji (Foto)
collage.jpg
HronikaKAD LJUBAV POSTANE ORUŽJE - OSVETNIČKA PORNOGRAFIJA KAO NOVI TALAS ZLOSTAVLJANJA: Ostavljene na milost i nemilost napadača, koji koraci zaštite se preduzimaju?
kompaktdiskovi-harddisk-deca-pornografija-uhapsen.jpg