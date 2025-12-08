Rešenjem sudije za prethodni postupak, a nakon saslušanja osumnjičenog B.B., odbijen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da mu se odredi pritvor, a zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju .

- Osumnjičenom B. B. je određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa mlt.svedocima oštećenima na minimalnu distancu od 200 metara, kao i mera zabrane posećivanja određenih mesta i to prostorija srednje škole, uz obavezu javljanja PU Novo Naselje dva puta u toku meseca - navode u novosadskom Osnovnom sudu i dodaju da je navedena mera određena zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo za koje je osnovano sumnjiv.