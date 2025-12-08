NOVOSADSKI PROFESOR (60) KOJI JE UČENICIMA PUŠTAO PORNOGRAFIJU OSTAJE NA SLOBODI! Sud odlučio da mu ne odredi pritvor, dobio samo zabranu!
Profesoru Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" B. B. (60) iz Novog Sada koji je uhapšen zbog sumnje da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine, nije određen pritvor!
Kako se saznaje, njemu je zabranjeno prilaženje, sastajanje i komuniciranje sa maloletnim svedocima oštećenima i posećivanje prostorija srednje škole.
Rešenjem sudije za prethodni postupak, a nakon saslušanja osumnjičenog B.B., odbijen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da mu se odredi pritvor, a zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.
- Osumnjičenom B. B. je određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa mlt.svedocima oštećenima na minimalnu distancu od 200 metara, kao i mera zabrane posećivanja određenih mesta i to prostorija srednje škole, uz obavezu javljanja PU Novo Naselje dva puta u toku meseca - navode u novosadskom Osnovnom sudu i dodaju da je navedena mera određena zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo za koje je osnovano sumnjiv.
Inače, određena mera može da traje do 6. marta 2026. godine i na istu stranke imaju pravo žalbe krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu.
(Dnevnik)