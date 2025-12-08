Slušaj vest

Deca iz jedne srpske porodice u Beču se već sedam meseci nalaze pod starateljstvom grada Beča. Kako kažu roditelji, deca su im oduzeta bez dokaza i objašnjenja.

Od tada su smeštena u strogo kontrolisani objekat koji, prema njihovim rečima, više liči na zatvor nego na dečji dom. Otac dečaka i devojčice, poznati biznismen i humanitarac srpskog porekla, moli institucije da čuju za njihov problem i pomognu im da ga reše.

Otac iz Beča Foto: Kurir Televizija

U ispovesti za Kurir televiziju on je pričao o svim detaljima ovog teškog perioda za njegovu porodicu:

- Dobili smo od direktorke škole opomenu da potpišemo da se dete tuče u školi. Onda su oni napisali opomenu koju smo trebali da potpišemo, supruga i ja na to nismo pristali. Rekao sam supruzi da mi napravi sastanak sa direktorkom škole da odem da vidim šta je u pitanju. Međutim, do toga nije došlo - kaže otac i dodaje:

- Ona je njega zvala u školu šestog maja i pitala ga je "Da li znaš zašto sam te pozvala?” I on je rekao „Da, znam, zato što se tučem.” I ona je rekla „Ne, reci ti meni, ja hoću da ti pomognem, da li tebe tuku roditelji tu u kući?” Pošto je on od tog momenta imao sankcije svih vrsta, on je bio ljut i rekao je „Da, mene tuku i mama i tata. Ne daju mi telefone i tako dalje.”

Socijalna služba pozvala vaspitačicu

Direktorka je nedugo zatim, prema njegovim rečima, pozvala socijalnu službu, on je to potvrdio i njima:

- Rekao je da ima sestra od tri godine. Onda su oni zvali obdanište. To je privatno obdanište. Vlasnica je rekla da je mala nerazvijena, odnosno zapostavljena, fizički invalid, da mama puši cigarete, smrdi na cigarete, da nije donela papuče tri dana i da su roditelji neorganizovani. I po tim izjavama, uzeli su i malu devojčicu. Mali, kad je shvatio da je pogrešio, da su ga uhapsili, on je povukao izjavu već posle nekoliko dana. Međutim, oni su rekli „To ne može tako, ja moram da naučim tvog tatu kako da se ponaša u životu.”

Austrija je druga na listi Foto: Shutterstock

Otac tvrdi da sve što se više žalio, sve je više bio pod sankcijama:

- Ta agonija i dalje traje. Moja supruga ima pravo da vidi decu jednom nedeljno, jedan sat, pod nadzorom, sme da priča isključivo nemački jezik sa njima, ne sme da im nosi slatkiše, ne sme da nosi bilo šta. Deca se manipulišu, ja imam totalnu zabranu posete, nisam ih video sedam meseci, a njima se govori: „Eto, vidiš, tvoj tata vas je ostavio ovde, zaključao vas je, ne interesuje se za vas.” Za mamu kažu: „Vidiš, vaša mama ne donosi igračke, ne donosi vam slatkiše.” Znači, kompletna manipulacija dece i odstranjivanje iz familije, iz porodice - zaključio je on.

SRPSKOJ PORODICI U BEČU ODUZETA DECA! Roditelji prolaze kroz agoniju, otac ima totalnu zabranu prilaska: Nisam ih video 7 meseci! Izvor: Kurir televizija

