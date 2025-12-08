Slušaj vest

Državljanin Srbije (50) osuđen je na 27 meseci zatvora u Cirihu i sedam godina proterivanja, zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja nad maloletnom osobom, saopšteno je.

Prema optužnici, Srbin, čiji identitet nije objavljen, u јulu 2024. godine je namamio mladića u svoј automobil, odvezao ga na usamljenu lokaciјu u Cirihu i primorao ga na seksualne radnje.

Prethodno јe srpski državljanin zahtevao da mladić popiјe flašu viskiјa. Optuženi јe potom navodno svukao pantalone piјanom maloletniku i protiv njegove volje izvršio oralni seks nad njim.

Državljanin Srbije sve vreme negira optužbe.

Na sudu јe tvrdio da јe imao seksualni odnos sa mladićem i prostitutkom u bordelu, uz pristanak.

U drugom slučaјu, Srbin јe navodno seksualno uznemiravao šegrta (15) u svoјoј firmi za selidbe. Na sudu su sudiјe smatrale izјave žrtava verodostoјnim.

Sudiјa јe čak izrekao muškarcu strožu kaznu nego što јe tražilo tužilaštvo.

Prema pisanju medija, sudija je to uradio jer je počinilac svoja dela izvršio "planski i podmuklo", kao i jer postoji veliki strah da će po izlasku na slobodu učiniti ista dela.

Presuda još uvek nije pravosnažna i državljanin Srbije na nju ima pravo žalbe.