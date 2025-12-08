Slušaj vest

Radnik JP "Parking servis" povređen je juče na parkingu u centru Vranja

Incident se dogodio kada je šestoro mlađih muškaraca, udarali su i gurali rampu na parkingu iza poznatog hotela u centru grada. Kada ih je uočio radnik "Parking servisa", koji se nalazio u kućici za naplatu parkinga, uzeo je lopatu i izašao ispred njih, navodno, sa namerom da ih zaplaši.

Jedan od njih ga je udario boksom u glavu, nanevši mu povrede. Rad na ovom slučaju je u toku, kao i identifikacija učesnika.

(Blic - Kurir.rs)

