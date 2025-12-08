Slušaj vest

U noći između nedelje i ponedeljka, na regionalnom putu Kruševac - Aleksandrovac, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, kako Kurir saznaje, život izgubio devetnaestogodišnji mladić.

Prema našim informacijama, do udesa je došlo u selu Mrmoš u opštini Aleksandrovac, oko 2 sata iza ponoći, kada su se direktno sudarili automobil marke "golf" i moped kojim je upravljao stradali tinejdžer.

- Automobil marke "golf" kretao se iz pravca Kruševca kada je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, došlo do sudara sa mopedistom koji je stradao na licu mesta - kaže izvor Kurira.

Kako saznajemo, udar je bio izuzetno snažan, a vozilo je mladića odbacilo nekoliko metara od kolovoza.

Na teren su ubrzo po prijavi izašle hitne službe, ali je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt devetnaestogodišnjeg vozača mopeda. Policija je obavila detaljan uviđaj kako bi se rasvetlile sve okolnosti ove tragedije.

Vozač "golfa" uhapšen

Vozač "golfa" je, kako saznajemo, uhapšen odmah nakon nesreće i određeno mu je zadržavanje do 48 časova. Nakon isteka zadržavanja, biće sproveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo, a u međuvremenu će biti utvrđeno da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.