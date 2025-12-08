Slušaj vest

U subotičkom naselju Makova sedmica, dogodila se porodična tragedija, u kojoj je petnaestogodišnjak izgubio život. Majka je pronašla već ukočeno telo svog maloletnog sina, u automobilu u garaži kuće, pozvala je policiju i Hitnu pomoć, ali, na žalost, dečaku nije bilo pomoći.

O ovoj temi i najnovijim informacijama, govorila je Aleksandra Orlić, reporterka Kurir televizije:

Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- Subotica je dočekala sa tugom ovu vest, budući da se radi o mladoj osobi koja je stradala. U petak uveče je 15-ogodišnji mladić u svojoj porodičnoj kući seo u porodični auto koji je bio parkiran u garaži i slušao svoju omiljenu muziku. Ono što niko nije očekivao, jeste da će ga narednog jutra majka pronaći u automobilu bez znakova života - kaže Orlić i dodaje:

- Ona je pozvala hitnu pomoć. Na lice mesta su izašli zdravstveni radnici, ali hitna pomoć je mogla da konstatuje smrt mladića. Kako se sumnja, on je tragično nastradao od izduvnih gasova, odnosno ugljen monoksida. Po nezvaničnim informacijama, dok je slušao muziku u svom autu, verovatno zbog hladnoće je zatvorio prozore i sumnja se da je zaspao u automobilu i da je tako došlo do trovanja.

Foto: Shutterstock

Ugljen monoksid i u malim količinama može biti fatalan

Posle trovanja alkoholom, trovanje ugljen monoksidom je jedan od najčešćih oblika trovanja živih organizama; zbog njegove česte prisutnosti u čovekovom okruženju. Ugljen monoksid unet u organizam (sa udahnutim vazduhom u plućima) izaziva u organizmu opštu hipoksiju (nedostatak kiseonika):

- Ugljen monoksid je takav gas da nema boju ni miris, a za kratko vreme i u malim količinama može biti veoma opasan po ljudski život a i smrtnosan. Njegovo telo je bilo poslato u Novi Sad na obdukciju i za sada prema nezvaničnim informacijama, ostaju svi oni navodi do kojih smo došli. Sahrana će biti održana sutra tokom pre podneva, a danas će tokom 12 časova u školi biti održana komemoracija u znak sećanja na tragično stradalog mladića - ispričala je Orlić.

Iz škole „Ivan Sarić“ su se oglasili na društvenim mrežama i oprostili od preminulog učenika

orlić Izvor: Kurir televizija

