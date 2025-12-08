Telo poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt za sada neidentifikovane osobe
IZBIO POŽAR NA UMCI, IMA PREMINULIH: Vatrogasci pronašli mrtvu osobu u napuštenom objektu! (foto)
Kako Kurir saznaje, požar je buknuo oko 9.40 časova u napuštenoj kući od oko 100 kvadrata, na Obrenovačkom putu u tom naselju u Beogradu.
Požar je odmah prijavljen i ekipa Hitne pomoći, policije i vatrogasci-spasioci otišli su na adresu prijave gde su nakon gašenja buktinje zatekli starije lice u napuštenom objektu.
- Za sada nije poznato da li je starija osoba želela da se zagreje pa je slučajno došlo do požara ili je u pitanju nešto drugo, to će utvrditi dalja istraga - navodi naš sagovornik i dodaje da će nakon uviđaja telo po nalogu tužioca biti poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupil smrt starije osobe.
Na terenu je bilo 13 vatrogasaca sa tri vozila.
