Požar je odmah prijavljen i ekipa Hitne pomoći, policije i vatrogasci-spasioci otišli su na adresu prijave gde su nakon gašenja buktinje zatekli starije lice u napuštenom objektu.

- Za sada nije poznato da li je starija osoba želela da se zagreje pa je slučajno došlo do požara ili je u pitanju nešto drugo, to će utvrditi dalja istraga - navodi naš sagovornik i dodaje da će nakon uviđaja telo po nalogu tužioca biti poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupil smrt starije osobe.