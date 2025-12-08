Slušaj vest

Dalibor U. (19) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći dok je upravljao mopedom, kada je na njega naleteo vozač "golfa" na regionalnom putu Kruševac - Aleksandrovac. Tragedija se, podsetimo, dogodila u noći između nedelje i ponedeljka u selu Mrmoš, oko dva sata iza ponoći, a mladić je stradao na licu mesta usled siline udara.

Najmlađe dete

Dalibor je živeo u selu Mrmoš, zajedno sa roditeljima i dve starije sestre. Meštani kažu da je bio najmlađe dete, a kako ističu, njegova porodica je potpuno van sebe. Oni su kroz suze ispričali za Kurir da je Dalibor bio momak za primer.

- Dete za ponos. Toliko je bio kulturan i vaspitan, da nikada, ali nikada, nije prošao pored kuće, a da se ne javi. Takvo dete se jednom rodi. Nije mi jasno kako je došlo do saobraćajne nesreće, ovde nema nekih krivina, niti je on vozio brzo - kaže jedna komšinica za Kurir i dodaje:

- Taj vozač "golfa" koji ga je udario nije odavde, njega ne poznajemo, nadamo se da će dobiti kaznu koju zaslužuje, ubio je nečije dete maltene na pragu kuće.

Borio se za svaki dinar

Dalibor je nakon završene srednje škole odmah počeo da radi, najviše oko sela, kako bi, kako kažu komšije, olakšao porodici koja je bila u teškoj materijalnoj situaciji.

- Ma radio je sve. Posle završetka srednje škole, ostao je u selu i radio ovde sa meštanima. Samo da donese dinar kući. Bio je dete koje se bori, ništa mu nije bilo teško. Nikome nije napravio problem. Samo je gledao kako da pomogne roditeljima. Strašno kakva ga je sudbina stigla - dodaje naša sagovornica.

Vest o njegovoj pogibiji zavila je Mrmoš u crno. Meštani su duboko potreseni tragedijom.

- Svi smo zanemeli kad smo čuli. Takav život pred sobom, a otišao je za tren. Ne smem ni da zamislim kako je njegovoj porodici - rekao je jedan od starijih komšija.

Sada, kako ističu komšije, čekaju da porodica obavesti o vremenu sahrane.

- Kad god bude, celo selo će doći. To je najmanje što možemo za njega i njegovu porodicu. Svi smo kao jedna kuća u ovakvim trenucima - poručuju Mrmošani.

Vozač "golfa" uhapšen

Podsetimo, do udesa je došlo u selu Mrmoš u opštini Aleksandrovac, oko 2 sata iza ponoći, kada su se direktno sudarili automobil marke "golf" i moped kojim je upravljao stradali tinejdžer.

Kako saznajemo, udar je bio izuzetno snažan, a vozilo je mladića odbacilo nekoliko metara od kolovoza.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt mladića. Vozač golfa je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.

Prema rečima izvora, osumnjičeni se tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.