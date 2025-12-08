Slušaj vest

Sudsko veće Višeg suda u Nišu za sutra, 9. decembar, zakazalo je završnu reč tužilaštva i odbrane Ognjena P. (21) iz Aleksinca koji se tereti da je udarcem pesnicom u vrat usmrtio fudbalera Aleksu Stojimenovića (26) iz istog grada.

Tragični događaj se zbio 16. maja 2021. godine u restoranu "Oaza" u Aleksincu gde je njihova zajednička drugarica slavila 18. rođendan. Smrt ovog momka značajno je uznemirila ne samo Aleksinac već i deo juga Srbije, jer je jedan perspektivni momak u tuči na taj način izgubio život.

1/9 Vidi galeriju Aleksina porodica i prijatelji godinama čekaju pravdu Foto: Privatna Arhiva

Na sudu su do danas u ovom sudskom postupku obe strane iznele svoje dokaze, ali su tvrdnje na osnovu prikazanih snimaka potpuno različite. Ognjen P. tvrdi da je on zamahao rukom, ali da nije smrtno udario Aleksu, već kako je rekao ranije, "možda ga je samo okrznuo", dok tužilaštvo tvrdi da se udarac vidi na snimku.

Nesrećan sled događaja se odvio kada su se mlađi momci na rođendanu pokoškali u dnu sale, onda je došlo do udaraca, a tuča je nastavljena na terasi kafane. Tu se pojavljuje Aleksa koji je verovartno kao stariji hteo da se situacija smiri i onda je dobio udarac u levu stranu vrata usled čega je došlo do rascepa leve vertebralne pršljenske arterije. Mladić je od posledica povrede preminuo u niškom UKC.

Majka: Odugovlačenje procesa

Jedan od branilaca optuženog, Saša Knežević rekao je na jednom suđenju da na optuženičkoj klupi sedi pogrešan momak i da se jasno vidi da on nije udario pokojnog Aleksu.

Majka preminulog Alekse čeka pravdu Foto: Privatna Arhiva

- Ceo proces se strašno odugovlači. Nadam se da će na sledećem ročištu ili nakon završne reči sve biti mnogo jasnije i da će se okončati ovaj mučan proces - rekla je Aleksina mama Dragana Nikolić ranije za Kurir.

Sve se dogodilo u vreme epidemije korone pa su nakon tragedije sakriveni snimci kako se ne bi videlo da je u sali mnogo više osoba od tada propisane norme.