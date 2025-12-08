Slušaj vest

Cigarete su, kako je saopštila Uprava carina, bile skrivene u svim raspoloživim fabričkim šupljinama jednog automobila.

Iako je vozač automobila rekao da nema ništa da prijavi, kontrola koja je usledila je to dematovala, jer iskusnim službenicima nisu promakle prepravke u zadnjem delu vozila, ispod prtljažnog prostora.

1/8 Vidi galeriju Zaplena cigareta na prelazu Srpska Crnja Foto: Uprava Carina

Demontažom zadnjeg branika i zadnjih svetala otkriven je tzv. bunker specijalno napravljen za potrebe krijumčarenja u kome je bila skrivena velika količina cigareta marke ''CORSET''.

Daljim pregledom ustanovljeno da se cigarete kriju i u prednjem braniku, blatobranima, ventilaciji i u prostoru oko motora brisača.

Vozač i vozilo sa krijumčarenim cigaretama predati su policiji i nadležnom tužilaštvu u dalju nadležnost.