OVAKVA ZAPLENA NA SRPSKOJ GRANICI ODAVNO SE NE PAMTI: Rumun stao na prelazu, tokom kontrole krenulo da ISPADA NA SVE STRANE! Svaka šupljina u autu bila PUNA
Cigarete su, kako je saopštila Uprava carina, bile skrivene u svim raspoloživim fabričkim šupljinama jednog automobila.
Iako je vozač automobila rekao da nema ništa da prijavi, kontrola koja je usledila je to dematovala, jer iskusnim službenicima nisu promakle prepravke u zadnjem delu vozila, ispod prtljažnog prostora.
Demontažom zadnjeg branika i zadnjih svetala otkriven je tzv. bunker specijalno napravljen za potrebe krijumčarenja u kome je bila skrivena velika količina cigareta marke ''CORSET''.
Daljim pregledom ustanovljeno da se cigarete kriju i u prednjem braniku, blatobranima, ventilaciji i u prostoru oko motora brisača.
Vozač i vozilo sa krijumčarenim cigaretama predati su policiji i nadležnom tužilaštvu u dalju nadležnost.
Kako je saopštio MUP, osumnjičenom, rumunskom državljaninu N. R. R. određeno je zadržavanje od 48 sati.