Nenad Alajbegović Alibeg (44), bivši vođa jedne Partizanove navijačke grupe, godinama je na nišanu, a ubice su uspele da proteklih godina likvidirali njemu bliske ljude. Troje Alibegovih saradnika je ubijeno u prethodnom periodu, a jedan je teško ranjen u subotu 6. decembra u poznatom restoranu na Novom Beogradu, i to dok je sedeo sa Alajbegovićem za stolom.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava na Novom Beogradu Foto: Kurir

Izvor Kurira kaže da je bivši vođa navijača u subotu preživeo kišu metaka pošto je uspeo da pobegne čim je napadač, maskiran kapuljačom i sav u crnom, počeo da puca.

Komunikacija

- N. K. je pogođen sa osam metaka. U teškom stanju je primljen u Urgentni centar, operisan je i nalazai se na intezivnoj nezi - kaže naš izvor i navodi da se i ubistvo koje se 22. novembra dogodilo na Novom Beogradu dovodi u vezu sa Alajbegovićem.

Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Kurir

- Pre manje od mesec dana u Bulevaru Arsenija Čarnojevića likvidiran je Tadija Pantić (23), označen kao vođa jedne grupe navijača Partizana. Pantić je mesec dana ranije izbegao smrt, pošto se maneken iz Severne Makedonije slučajno razneo eksplozivom, koji je trebalo da posluži za Pantićevo ubistvo, u stanu u Kosovskoj ulici. Istražitelji su tada, u pretresu raznetog stana pronašli telefone koje je koristio pokojni Martin Spirkoski i "otvaranjem" komunikacija došli su do jednog nadimka koji je privukao pažnju - objašnjava izvor Kurira i nastavlja:

Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

- Taj jedan nadimak, vrlo karakterističan i poznat u podzemlju se pojavljivao i tokom istrage likvidacije Nikole Stankovića Pivceta u Kaluđerici, u decembru 2024. godine. Ispostavilo se da je u pitanju Alibeg, koji je i sam najmanje 11 puta bio na meti egzekutora.

1/7 Vidi galeriju Nikola Stanković Pivce ubijen pre skoro godinu dana u kući u Kaluđerici Foto: Kurir, Zorana Jevtić, Kurir

Naš izvor kaže, da Alajbegoviću i njegovoj ekipi o glav, prema operativnim podacima, radi vračarski kriminalni klan. To, kako dodaje, proizilazi i iz komunikacija koje su, navodno, nađene u telefonu pokojnog Makedonca.

- Takođe, sredinom oktobra ove godine uhapšeno je nekoliko pripadnika vračarskog klana, a na teret im se stavlja da su tokom 2020. godine tri puta pokušali da ubiju Nenada Alajbegovića - podseća izvor Kurira i navodi da i sudski postupak pred Specijalnim sudom u Beogradu, koji je pokrenut protiv dela vračarskog klana, jasno ukazuje na to da je Alibeg na nišanu zloglasnih "vračaraca".

- "Vračarcima" se između ostalog stavlja na teret i da su 2020. godine ubili Aleksandra Halabrina, koji je bio Alibegov drug i saradnik. Halabrin je čak bio u društvu bivšeg vođe navijača prilikom jednog pokušaja ubistva 2020. godine na Novom Beogradu. On ga je tada odvezao u bolnicu - kaže izvor.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Halabrin Foto: Privatna Arhiva

Obeležja Zabranjenih

Prema njegovim rečima, u pozadini ovih krvavih obračuna je, navodno, sukob frakcija "navijača" koji su se povezali sa kriminalnim grupama.

- Taj sukob očigledno traje već duže vreme, a Alajbegović je nakada bio vođa navijačke grupe Zabranjeni. Da je i dalje u tim vodama svedoči i to što se u oktobru pojavio u Specijalnom sudu, gde je svedočio na suđenju "vračarcima", sa jasnim obeležjima te navijačke grupe - dodaje sagovornik.

Inače, pucnjavu koja se u subotu oko 21 sat dogodila u poznatom restoranu na Novom Beogradu snimile su kamere. Na snimku se vidi kako Alibeg i N. K. sede za stolom kada im prilazi mlađi muškarac obučen u crno i sa kapuljačom na glavi. Nakon nekih 45 sekundi, napadač počinje da puca, N. K. pada sa stolice, a Alibeg hitro beži. Ekskluzivni snimak možete pogledati na linku.