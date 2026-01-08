Slušaj vest

Veliki broj državljana Srbije tokom 2025. godine našli su se na meti policijskih akcija širom evropskih zemalja. U godini za nama Srbi su hapšeni u akcijama koje su targetirale organizovani kriminal, prevare, krađe i druga teška krivična dela!

Milionski iznosi

- Dok većina građana Srbije odlazi na Zapad u potrazi za boljim životnim uslovima, postoji i manji, ali izuzetno opasan broj pojedinaca koji ovu migraciju koristi kao priliku da preko granice pokuša da se brzo i lako obogati - kaže izvor Kurira i dodaje da iako na prvi pogled, njihove priče mogu ličiti na bajke o uspehu u inostranstvu, stvarnost je mnogo mračnija i više podseća na surov kriminalistički horor.

- U tako kratkom periodu skoro 10 državljana Srbije našlo se u centru velikih međunarodnih istraga zbog sumnje da su učestvovali u spektakularnim prevarama na evropskom tlu. Njihova imena se povezuju s milionskim iznosima, filmskim prevarama i naravno, velikim brojem nasamarenih žrtava koje su ostale i bez novca i bez pravde - ističe naš sagovornik.

Na udaru istraga našli su se takozvani "majstori prevare", čiji je način rada varirao od pseudoreligijskih rituala i navodne "duhovne pomoći", pa sve do sofisticiranih finansijskih prevara u kojima su u igri bile količine zlata vredne stotine hiljada evra. U oba slučaja, mete su bili građani širom Evrope, a šteta se meri u milionima.

Šamanka iz pakla

Marijana M. iz Srbije, zajedno sa članovima porodice, bukvalno je "hipnotisala" Nemce, Švajcarce i Austrijance pričom da može da im "skine crnu magiju", "vrati voljene" i "zaustavi bolest i smrt". Naravno, ništa nije bilo džabe, a jedna žrtva joj je dala čak 700.000 evra da joj "spase sina".

Luksuzna vila šamanskog klana

- Žrtve su uglavnom bile emocionalno ranjive osobe koje su verovale da plaćaju za rituale, talismane, molitve i "duhovna čišćenja", dok je životni stil članova šamasnkog klana bio pravo bogatstvo - luksuzne vile, zlato, sve u mermeru, dizajnerski nameštaj i skupoceni vozni park - navodi izvor.

Kada je policija upala u jedan od stanova, otkrila je enterijer koji više liči na filmski set nego na dom "duhovne isceliteljke". Ubrzo je postalo jasno da se radilo o jednoj od najprofitabilnijih psiholoških prevara u poslednjih deset godina. Deo klana nalazi se iza rešetaka, a za Marijanom se i dalje traga.

Šamankina rođaka nastavila posao

Ceca M., rođaka odbegle lažne šamanke Marijane M.uhapšena je u posebnoj akciji u Nemačkoj, ali se takođe dovodi u vezu sa klanom zbog načina na koji je obmanjivala ljude. Njoj se sudilo pred nemačkim sudom, međutim, zahvaljujući odluci tužilaštva, uprkos ozbiljnim optužbama, ona nije ostala iza rešetaka!

Zaplenjen nakit, okultni predmeti korišćeni u seansama

- Ceca je u maju prišla čoveku i ubedila ga da je na njega bačena kletva i objasnila mu da mu navodno ona može pomoći. "Obrede" je vršila, ni manje ni više, nego u crkvi, a usluge je dobro naplatila, zbog čega je nesrećni čovek morao da podigne i kredit - podseća izvor. Žrtva je slučaj prijavio policiji tek kada je ostao bez ičega. Ceca je uhapšena nakon što su joj nemački istražitelji postavili zamku. U međuvremenu je otkriveno da je Nemce koštala više od 300.000 evra. Ipak, ova Srpkinja dobila je samo uslovnu kaznu.

Kralj "Rip deal" prevare

Džimi Jovanović, rodom iz Srbije ili kako se svojim žrtvama predstavljao Rafael Baher, izraelsko-luksemburški investitor, uspeo je da prevari uglednog industrijalca iz Zapadne Austrije i izvuče mu čak 40 bitkoina, što danas vredi skoro 4 miliona evra!

Džimi Jovanović

- Prevaru "tešku" skoro 4 miliona evra, Jovanović je izveo tako što je kontaktirao muškarca iz Salzburga koji je koristio platformu za grupno finansiranje kako bi pronašao investitore za projekte nekretnina u istočnoj Austriji - podseća izvor i dodaje da je tada navodni investitor glumio da ulaže, dok je u stvari samo čekao trenutak da žrtva prebaci svoje bitkoine. Nakon toga, sve je već bilo kasno, ispario je i novac, kao i lažni investitor. Od tog momenta, za njim je raspisana međunarodna poternica.

Fatalna konobarica i Srbin iz senke

Ljubavnik bivše žene pevača Darka Filipovića, Robert S. (32) iz Srbije uhapšenje 11. jula u Grčkoj posle tri godine bekstva, sumnjiči se da je zajedno s Mirnesom, konobaricom iz Bosne i Hercegovine, izveo filmsku prevaru na tlu Nemačke! Mirnesa, poznata kao Miki, upoznala je Roberta u kafiću. On ju je, kako je ranije ispričala, brzo ubedio da zajedno opljačkaju firmu u kojoj je radila. Prema njenim rečima, laskao joj i obećavao život iz snova. Samo dve nedelje kasnije - pljačka se dogodila!

Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Mirnesa je 14. oktobra 2022. iz kancelarije iznela čak 80 svežnjeva novčanica, sve od po 100 i 200 evra! Napolju ju je čekao Robert u "mercedesu", odakle su najpre zajedno pobegli - kaže sagovornik i podseća da se ubrzo dogodilo ono neočekivano za Mirnesu.

- Robert joj je navodno dao samo 20.000 evra, a ostatak zadržao za sebe. Mirnesa je, na kraju, uhapšena na aerodromu u Štutgartu 23. januara 2023. godine, a kasnije osuđena na tri godine zatvora i već sada se nalazi na slobodi.

Najbogatiji gastarbajter iza rešetaka

Čuveni Gazda Mecka uhapšen je, zajedno sa još dvojicom Srba, sredinom novembra zbog sumnje da je za sedam miliona evra oštetio državu Nemačku. Javnosti u Srbiji je poznat kao veliki gastarbajter koji se svojevremeno hvalio da radi od svoje 14. godine i da poseduje firmu već 30 godina!

Foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Oni se, inače, sumnjiče se i da su radnike svojih kompanija držali u neljudskim uslovima.

- Policija je u jednom od ovih smeštaja otkrila katastrofalne uslove: radnici, uključujući dva maloletnika, živeli su tamo u izuzetno skučenim uslovima, u zajedničkim sobama bez tekuće vode i bez funkcionalnih toaleta. Da zlo bude veće, bili su primorani da plaćaju suludo visoke kirije, a radili su za plate manje od minimalca i to prekovremeno - podseća izvor.

Falsifikovane novčanice, kriptovalute i koferi zlata

Tročlana krimi-grupa, među kojima su dvojica Srbi, postali su deo međunarodne istrage zbog prevare veka. Za razliku od šamanske mreže, ova grupa je ciljala imućne ljude, investitore i biznismene širom Evrope.

Metod je bio jednostavan i brutalno efikasan, članovi grupe predstavljali su se kao kupci firmi, investitori ili finansijeri. Od žrtava su tražili zlato i plemenite metale kao "dokaz da su ozbiljni partneri", a zauzvrat su im plaćali falsifikovanim novčanicama.

- U Belgiji je jedan čovek izgubio zlato vredno 140.000 evra, a umesto pravog novca dobio je kofer sa 155.000 evra lažnih novčanica. U drugom slučaju, žrtva iz Srbije predala je zlato od 180.000 evra, a prevaranti su joj uzvratili kofer sa 680.000 evra falsifikata namenjenih za "dalje poslovanje" - navodi izvor.