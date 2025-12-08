PU Novi Sad
KLINCI OD 19 i 14 GODINA UKRALI AUTO UZ PRETNJU NOŽEM: Policija ih uhapsila u Bečeju, obojici određen pritvor!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su S. A. (19) i jednog četrnaestogodišnjaka iz Novog Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo razbojništvo.
- Sumnja se da su oni, u petak, uz pretnju nožem, oteli automobil od četrdesettrogodišnjaka iz okoline Vrbasa. Policija ih je uhvatila istog dana i pronašla ukradeno vozilo, koje je vraćeno vlasniku - navodi se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad.
A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, a nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.
Maloletnik je priveden sudiji Višeg suda u Zrenjaninu, koji mu je odredio pritvor do 30 dana.
