Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su S. A. (19) i jednog četrnaestogodišnjaka iz Novog Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo razbojništvo.

- Sumnja se da su oni, u petak, uz pretnju nožem, oteli automobil od četrdesettrogodišnjaka iz okoline Vrbasa. Policija ih je uhvatila istog dana i pronašla ukradeno vozilo, koje je vraćeno vlasniku - navodi se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, a nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

Maloletnik je priveden sudiji Višeg suda u Zrenjaninu, koji mu je odredio pritvor do 30 dana.

