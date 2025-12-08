Slušaj vest

"Brate, meni merak da komita i oficir to rešavaju i da ti, ako možeš, sa njima da zaradiš. Vi ste moja braća dokazana! l ja vaš brat" - tako glasi jedna od poruka koju je, tvrde u Specijalnom državnom tužilaštvu, službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Petar Lazović, putem Skaj aplikacije, poslao izvesnom Marku Zekiću sa kojim je u februaru 2021. godine, navodno, dogovarao šverc droge.

Kodno ime Komita na Skaj apliciji, navodno, koristio je odbegli vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicer, a Oficir, prema tvrdnjama SDT-a, suspendovani policajac Ljubo Milović, koji je, takođe, u bekstvu.

Ima li robe u Beču?

Ta presretnuta prepiska danas je pročitana u sudnici Višeg suda u Podgorici, u nastavku suđenja kriminalnoj grupi koju je, prema optužnici specijalnog tužioca Zorana Vučinića, formirao odbegli Zvicer, a u kojoj se nalaze suspendovani policajci Lazović i Milović, zatim Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Radoje Živković, Radovan Pantović, braća Radovan i Petar Mujović, Duško Roganović i Nikola Spasojević.

Nakon što je Lazović, navodno, Zvicera u februaru 2021. pitao "ima li robe u Beču", Zvicer mu je, pročitano je danas na suđenju, odgovorio: "Imamo toga đaola svuda. Ja mislim da je njima drug iz nk prodavao preko mene."

Na Lazovićevo pitanje koja je cena u Beču, Zvicer, je navodno, odgovorio porukom:

Zvicer: Davao sam na 36 sad je pala cena, pa može na 34… idemo rafalno u aus je 80-90h cena… Taman ću 100, nego ti kažem nije smešno jer je cena 3x veća nego u EU

Posle toga je Zvicer poslao Lazoviću fotografiju na kojoj, tvrdi tužilac Vučinić, "vidi na pola razlomljeni komad kokaina od kilogram".

Zvicer: Pričam o najboljoj robi. Sad ima i za 30 krš

Napisao je, navodno, Zvicer uz tu fotografiju, nakon čega mu je Lazović imao spreman odgovor.

Lazović: Brat ima sve naj robu, kola, drugove, braću i 9 života.

Advokati odbrane nezadovoljni

Branioci okrivljenih, advokati Marko Radović i Nikola Martinović, danas su ponovo osporili Skaj poruke kao dokaz u postupku protiv njihovih klijenata.

- Kako fotografija može dokazati hemijski sastav predmeta koji se na njoj nalazi. Ubuduće onda da krvnu sliku radimo preko fotografije, a ne u laboratoriji - rekao je Martinović.

U nastavku suđenja danas su čitane i poruke koje je putem Skaj aplikacije, navodno, odbegli Milović razmjenjivao sa korisnikom čije je ime Futuro. Advokat Radović tvrdi da se ista ta komunikacija nalazi u drugom predmetu.

- U tom drugom postupku je Futuro, navodno, šef sa Milovićem, a u ovom je Milović šef Futuru - rekao je Radović, zatraživši od suda da naloži veštačenje kako bi se "odgonetnulo kako i na koji način su dostavljene ovakve Skaj komunikacije."

Zviceru se na teret, osim organizovanja kriminalne grupe, stavlja i teško ubistvo, pranje novca koa i šverc droge. Lazović i Milović su, osim za pripadništvo u Zvicerovom kriminalnom klanu, optuženi i za šverc droge i cigareta. Lazoviću se sudi i zbog zloupotrebe službenog položaja. Živković, Spasojević, Kašćelan, Vujotić, Pantović i Roganović se, takođe, terete za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Osim za ta, Radovan Mujović je optužen i za pranje novca. Njegov brat, Petar Mujović, tereti se za pokušaj ubistva vođe kriminalnog škaljarskog klana, sada pokojnog Jovana Vukotića, u oktobru 2020. godine.