Sudjenje pripadnicima kriminalne grupe optužene za ubistva vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića nekoliko meseci kasnije na Krfu nastavljeno je danas pred Specijalnim sudom izvođenjem Skaj poruka, koje je prema tvrdnjama tužilaštva razmenjivao Dušan Jovanović, zvani Giba.

U sudnici je prikazana selfi fotografija na kojoj tužilaštvo tvrdi da je Jovanović, u kupatilu, sa penom za brijanje na licu, kao i poruka "Buraz vidim da si nervozan, čujemo se sutra, ljubi te brat. Ja palim na selo sutra na par dana. Laku noć".

Dušan Jovanović Giba Foto: Kurir

Kao dokaz izvedena je i fotografija muškarca u šortsu i bez majice, sa tetovažom na boku i puškom u rukama, kao i slika na kojoj je muškarac sa kačketom, hirurškom maskom i rukavicama, u trenerci i pištoljem u ruci.

- Ovakvog će me videti - piše u poruci koju je navodno Jovanović poslao u maju 2020. uz fotografiju.

Uz narednu fotograiju poslao je i poruku:

- To mi je žena od sledeće godine. Dolaziš na svadbu? Poz te student, poz te cortez. Hvala brat, video si sam kako se roka. Čuvam je. I ti naš brat, jedva čekamo da se vidimo i da izblejimo malo bez tenzije.

Potom je izvedena i poruka u kojoj nepoznatoj osobi piše:

- Nema ko da zna da sam bio na Krfu osim nas tu drugova. Buraz, otkud to njemu.

1/4 Vidi galeriju Fotografije koje je je Jovanović slao preko aplikacije Foto: Kurir

Dušan Jovanović Giba, podsetimo, prema navodima optužnice jedan je od četvorice direktnih izvršilaca likvidacije Kožara i Hadžića na Krfu. Podsetimo, šklajarci su ubijeni ispred vile koju su iznajmili na grčkom ostrvu. U trenutku kaa su se kolima uvezli u dvorište, napadači među kojima je bio i Jovanović su ih okružili i zapucali.

Posle izvođenja ovih dokaza, tužilac je naveo da je reč o zakonitim dokazima i da je utvrđeno da je na fotografijama Dušan Jovanović Giba.

Jovanovićev branilac, advokat Stefan Jokić rekao je, međutim da na slikama nije Jovanović kao i da ne može da komentariše šta je izvedeno, jer sudija nije konstatovala šta izvodi kao dokaz.

- Što se tiče ove fotografije lične karte, ovo su ženski prsti, ima neki frenč, a ja mislim da je Dušan Jovanović muško lice i da nema namazane nokte - rekao je Jokić.

Inače, pre nego što je u sudnici počelo sa izvođem poruka i fotograija, advokati Marko Janković i Dalibor Katančević, branioci Darka Šarića protivili su se izvođenju materijala sa Skaj aplikacije.

- Postali ste jedino veće u Evropi koje apsolutno ne zanima način pribavljanja "Skaj" komunikacije. Tužilaštvo je reklo da je to međunarodna pravna pomoć, to je tako prihvaćeno i sad prelazimo na pregledanje nekih "eksel" tabela. Pribavljeni materijal treba da se primenjuje u skladu sa zakonom te države. Kako da ispunite obavezu iz sporazuma ako vas ne zanima kako se došlo do nekih "eksel" tabela. Francuska je izričito zabranila da se koriste bilo kakve privatne poruke - rekao je advokat Marko Janković ističući da je izvođenje dokaza sa Skaj aplikacije gruba povreda prava na odbranu.

1/14 Vidi galeriju Alana Kožar i Damir Hadžić ubijeni u automobili ispred iznajmljene vile Foto: Privatna Arhiva

Advokat Dalibor Katančević rekao je pred sudom da su branioci onemogućeni da vrše svoju branilačku dužnost jer je Francuska sve sprovela kao tajni zadatak.