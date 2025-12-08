Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u nastavku borbe protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti.

Osumnjičeni A. Ć. (42), N. Ć. (40), Ž. G. (48) i M. S. (36) iz Beograda su, u periodu od decembra 2022. do maja 2024. godine, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveli u zabludu predstavnike više privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije da im isporuče robu koju nisu platili.

Deo preuzete robe prodavali su za gotov novac koji su zadržavali za sebe, a preostalu robu su prodavali preko svog privrednog društva „Brothers Investment plus“ doo Beograd, kupcima koji su im plaćali preko računa tog privrednog društva.

Prikupljen novac osumnjičeni su dalje koristili za avansne uplate novim dobavljačima dovodeći i njih u zabludu da će kupljenu robu platiti, te su tako na štetu više privrednih društava, pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 24.250.000 dinara.

Istog dana uhapšeni su P. M. (49) iz Beograda i I. Ž. (44) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su zajedno sa A. Ć, u periodu od februara do aprila 2021. godine, izvršili krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti na taj način što su, dovodeći u zabludu zaposlene u jednom privrednom društvu iz Beograda, od istih preuzeli robu ukupne vrednosti od oko 38.037.800 dinara, koju su nakon preuzimanja nezakonito prodali, a da prethodno robu nisu isplatili oštećenom privrednom društvu. Na ovaj način su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u vrednosti preuzete robe.