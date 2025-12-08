Slušaj vest

Večeras je došlo do hapšenja na autobuskom stajalištu kod Dunavskog parka u Novom Sadu. 

Naime, kako prenosi Instagram stranica "192_rs" muškarac je uhapšen, jer je, prema nezvaničnim informacijama, pretio putnicima u autobusu na liniji 62. 

Zvanične potvrde o incidentu trenutno nema, a nisu ni poznati detalji kako je došlo do hapšenja. 

Uskoro opširnije.

Kurir.rs

