U međunarodnoj akciji kojom su rukovodili policijski službenici UKP, SBPOK, a u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal danas su na teritoriji Srbije lišena slobode dva lica i to: S.Š i D.S. dok je na teritoriji Španije 27.11 2025. lišen slobode J.P., a prethodno u Austriji S.R. 21. 3.2025. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su u periodu od 4. decembra 2024. godine do danas izvršili krivična dela - neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Samo vrednost tržišne opojne droge zaplenjene u Španiji i Austriji je preko tri miliona evra.

Naime, postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa krivična dela za koja se terete izvršila na teritorijama Republike Srbije i zemalja Zapadne Evrope, tako što je organizator kriminalne grupe S.Š. kao vlasnik i odgovorno lice privrednog društva u Republici Sloveniji, koje se bavi međunarodnim transportom stavljao na raspolaganje ovoj OKG teretna motorna vozila i angažovao vozače koji su potom u okviru legalnog transporta robe vršili prikriveni transport i distribuciju različite vrste opojne droge u količini od oko 81,2 kilograma opojne droge kokain, 110 kilograma opojne droge marihuana i 15.000 evra kao i luksuzna vozila.