Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala rukovodili međunarodnom akcijom u kojoj je, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, zaplenjeno 81,2 kilograma kokaina i 110 kilograma marihune i uhapšene četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Ministar Dačić je precizirao da je uhapšen S. Š. (38), za koga se sumnja da je vođa organizovane kriminalne grupe, kao i članovi D. S. (38), S. R. (50) i J. P. (42) koji se terete da su u periodu od decembra 2024. godine do danas vršili transport i distribuciju velike količine kokaina i marihuane sa teritorije Španije do Austrije, i drugih zemalja EU, a jedan deo do teritorije Srbije.

Foto: MUP Srbije

„Vođa ove organizovane kriminalne grupe S. Š. se sumnjiči da je finansirao i organizovao transport droge, dok su transport i distribuciju narkotika vršili članovi OKG D.S. S.R. i J.P., koristeći kapacitete legalnog poslovanja privrednih društava čija je delatnost drumski prevoz tereta, a koje je S.Š. osnivao na teritoriji zemalja EU“, objasnio je Dačić.

Istakao je da je tokom ove međunarodne akcije na teritoriji Austrije u Beču, uhapšen je državljanin Republike Srbije S. R. kod koga je prilikom pretresa putničkog vozila i mesta gde je radio pronađen i zaplenjen kokain, izuzetno velike čistoće čija tržišna vrednost iznosi više miliona evra, i od njega je oduzeto i oko 15.000 evra.

“Takođe, na teritoriji Španije, prilikom kontrole jednog od teretnih motornih vozila registrovanih na privredno društvo čiji je vlasnik S.Š. u luci u Barseloni, u prikolici ovog teretnog vozila sakriveno u legalnom teretu pronađena i oduzeta marihuana i tom prilikom uhapšen je član ove OKG državljanin Srbije J.P.

Od osumnjičenih su oduzeti i luksuzni automobili.