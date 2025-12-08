TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA DVOJICU "ŠKALJARACA" UHAPŠENIH U BEOGRADU Na saslušanju izneli odbranu
Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je osumnjičenog V. U. (31) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo Falsifikovanje isprave i osumnjičenog I. T. (28) zbog krivičnog dela Falsifikovanja isprava i krivičnog dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nakon određenog zadržavanja u trajanju od 48 sati saslušao je osumnjičenog V.U. (31) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave i osumnjičenog I.T. (28) zbog krivičnog dela falsifikovanja isprava i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom saslušanja osumnjičeni su izneli odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora i to u odnosu na oba osumnjičena, imajući u vidu da su osumnjičenistrani državljani i da je za njima raspisana Interpolova poternica - navodi se u saopštenju.
Iz tužilaštva navode da će u toku postupka javni tužilac prikupiti sve potrebne dokaze u cilju utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaveštena.
Kako smo već pisali, BaraninVladimir Ulama(32) visokorangirani pripadnikškaljarskog klana i jedan od glavnih ljudi pokojnog vođe barskog ogranka te kriminalne grupe, Mileta Radulovića Kapetana, uhapšen je u subotu na Dorćolu u Beogradu.
Beogradska policija, podsetimo, u saradnji sa kolegama iz UKP i SBPOK lišili su slobode Ulamu i "škaljarca" Igora Tomaševića (28), za kojima su bile raspisane Interpolove poternice za planiranje ubistva, kao i krivična dela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalnom.