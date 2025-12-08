Slušaj vest

Smrt svakog deteta poraz je jednog društva u celini, a ubistvo koje je u avgustu 2007. godine počinio Danijel Jakupek (36), kada je iskasapio dečaka Luku Opačića (5), i skoro dve decenije kasnije izaziva jezu i bes.

Život Danijela Jakupeka nije bio bitno drugačiji od života hiljada drugih mladića koji stasavaju i životare po mestima nadomak Beograda ili nekog drugog većeg grada.

Osnovnu i srednju školu završio je bez muke, proživeo je tinejdžerske lude godine bez ekscesa, živeo je sa majkom i bratom, imao je i jednog posebno dobrog druga.

Izlivi besa prema majci

Njegovo ime bilo je Vasilije Trbović. Poznavali su se od detinjstva i uvek su bili bliski. Ipak, u jednom periodu su se udaljili: niko od rodbine i meštana Banovaca nije znao zbog čega. Kako to obično biva, krivica je svaljena na drogu sa kojom je, kako se pričalo, Jakupek eksperimentisao. Vasilija je to, navodno, odbilo od druga.

Šta se promenilo takođe niko ne zna, ali je prijateljstvo 2007. godine bilo ponovo uspostavljeno. Prijatelji su posećivali jedan drugog (Jakupek je živeo sam, majka i brat su radili u Nemačkoj), a Vasilije je neretko sa sobom u posete vodio i malog Luku, svog sestrića.

Danijel Jakupek Foto: Mup

No, uprkos prijateljstvu, Danijel se, svedoče meštani, sve više povlačio u sebe. Paralelno sa tim, imao je i povremene besne izlive prema majci Marici, koju je nekoliko puta i pretukao. Marica je, pak, brinula o sinu (ili ga se plašila), pa slučaj nikada nije prijavila policiji.

Jezivo ubistvo deteta

Luka i Vasilije poslednji put su živi viđeni 27. avgusta. Tri dana prošla su bez traga i glasa od dečaka i mladića, da bi uveče 30. avgusta policija na obali Dunava najpre pronašla Lukino telo — bez glave, nogu, desne ruke i leve šake — a već sutradan ujutru 500 metara nizvodno u vodi obezglavljenog i njegovog ujaka Vasilija. U potrazi je, inače, učestvovao i Jakupek.

Dva dana kasnije, 1. septembra, Jakupek je bio uhapšen. Čim su mu stavljene lisice priznao je ubistvo.

Detalji istrage, međutim, nikada nisu do kraja otkriveni. Ipak, poznato je da se zločin dogodio u kući ubice, u Beogradskoj 44, gde je Jakupek u kadi raskomadao telo dečaka bonsekom, ubivši ga prethodno nožem. Delove tela dečaka spakovao je u plastične kese i bacio ih na obalu reke. Isto je učinio i sa Vasilijem. Policija je u pretrazi terena našla i oružje koje je korišćeno, a koje je bačeno u Dunav zajedno sa buretom i koje je bilo skriveno. Bonsek ili metalna testera kojom su tela kasapljena nikada nije nađena.

Šta je bio motiv za ovako brutalno ubistvo?

I mada su morbidni detalji kasapljenja i previše puta prepričavani, misterija ostaje: šta je bio motiv za ovako brutalno dvostruko ubistvo? Ubica, koji je bez nagovaranja priznao i detaljno opisao zločin, na svako pitanje o motivu odgovarao je sa "ne znam".

Tri su potencijalna razloga zbog čega je Jakupek ubio Vasilija i Luku. Narkotici, koji su navodno i izazvali promenu u Danijelovom ponašanju su se najpre razmatrali kao povod za ubistvo. No, stručnjaci i iskusni inspektori ubrzo su konstatovali da ovakav zločin — tako temeljno planiran i hladnokrvno sproveden — ne bi mogao da obavi narkoman.

Potom se u Novim Banovcima pojavila zanimljiva teorija da je u pitanju bio zločin iz osvete zbog neuzvraćene ljubavi. Navodno, Jakupek je bio smrtno zaljubljen u Trbovićevu sestru, Lukinu majku, koja ga je odbila. U želji da se osveti, ubica je udario na njoj najdraže osobe.

Ipak, teorija koja je svima ostala urezana u sećanje bila je ona vezana za Danijelovu pripadnost neimenovanoj sekti. Nju je izjavama i dokazima iz istrage potkrepljivao i inspektor Zoran Luković iz MUP, koji je radio na slučaju. Luković je medijima ponavljao da je u Jakupekovoj kući pronađena veća količina "satanističke" literature i neka vrsta improvizovanog oltara...

"Za smrtnu kaznu"

Epilog slučaja izazvao je ogorčenje većeg dela javnosti: Jakupek nije osuđen na maksimalnih 40 godina robije, već je upućen na lečenje u psihijatrijsku bolnicu, gde je umro.

Vesna Trbojević (63), majka i baka stradalih, govorila je o užasu koji je pogodio njenu porodicu.

- Živim iz inata. Ostala sam apsolutno sama nakon smrti muža i jetrve, koje su se desile u poslednje dve godine. Sada osećam kako sam sve bliže njima, i Vasiliju i Luki. Triput smo sahranjivali njihove ostatke. Delove tela su nam doneli tek u oktobru, u plastičnim kesama! Rekli su nam da ih stavimo u zamrzivač... Ono što mi ostaje je da im posećujem grobove, pišem pesme - rekla je svojevremeno.

Delio sobu sa ubicom iz Jabukovca

O Jakupekovim bolničkim danima ne zna se mnogo.

Poznato je samo da je ubica iz Novih Banovaca bolničku sobu delio sa monstrumom iz Jabukovca Nikolom Radosavljevićem, koji je pobio devetoro meštana ovog sela.