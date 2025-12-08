Slušaj vest

Ranjeni je prevezen u Urgnetni centar i iste noći je operisan. Sa druge strane, za počiniocem se i dalje traga.

Božidar Spasić, bivši pripadnik Državne bezbednosti, je za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji analizirao ovaj slučaj.

- Dolaze loše vesti, ponovo se mnogo puca po Beogradu. Primetili smo pre nekoliko meseci da je to pucanje bilo po Crnoj Gori. To je pravilo, leti se puca po Crnoj Gori, a zimi se prebace u Beograd i tu se vrše obračuni. Tome svedoči i hapšenje dva Škaljarca. Ovo pucanje u poznatom restoranu jeste mafijaški obračun - započeo je Spasić, pa nastavio:

Navijači se obračunavaju na utakmicama i tribinama, a ovaj obračun ima raniju pozadinu, verovatno se radi o distribuciji narkotika. Ovo je prvi put da se neko Alajbegoviću približio toliko blizu. Vidimo i bahatost atentatora koji su mogli da ih sačekaju u mraku na parkingu, ali su se ipak odlučili da uđu u pun restoran. Sigurno je Alibeg bio meta, ali naprosto, u tom prepoznavanju, ovaj atentator je upucao sasvim drugog čoveka - tvrdi Spasić.

Da podsetimo, Nenad Alajbegović je najmanje 10 puta dosad izbegao smrt, a bio je vođa navijačke grupe "Zabranjeni". Kome on smeta i kako je postao interesantan policiji saznajte od sagovornika Kurir televizije.

Novinar Mladen Radulović je podsetio gledaoce da je Alibeg više puta izbegao smrt ispred svoje kuće, a bez obzira na to, on ne želi da unajmi obezbeđenje.

- Više od pet puta je na njega pucano ispred zgrade u kojoj živi u Novom Beogradu. On ne želi da unajmi obezbeđenje, promeni adresu ili preduzme mere lične zaštite - ističe Radulović.

U jednom od najbrutalnijih napada, u novembru 2020. godine, Alibeg je pogođen sa dva metka ispred svoje zgrade.

"Izašao sam iz automobila. U tom trenutku je neko počeo da puca ka meni. Ispalio je više metaka, dva su me pogodila. Video sam osobu koja je pucala na mene, ali je nisam prepoznao. Video sam osobu u crnom i sa kačketom. Posle pucnjave je pobegao. I pored velikih bolova i krvarenja bio sam priseban. Stao sam nasred ulice i zaustavio prvi autobus GSP. Zbunjeni vozač je otvorio prednja vrata. Ušao sam nekako unutra. Držao sam se za grudi, zamolio sam ga da zaustavimo prvi taksi. Mnogo sam krvario u tom trenutku" istakao je Nenad Alajbegović, Alibeg.

