Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, sproveli su međunarodnu akciju u kojoj su zaplenjeni kokain i marihuana u velikim količinama, dok su uhapšene četiri osobe osumnjičene da su pripadnici organizovane kriminalne grupe.

Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Ivica Dačić, vođa grupe je S. Š. (1987), dok su ostali članovi D. S. (1987), S. R. (1975) i J. P. (1983). Oni su, sumnja se, od decembra 2024. godine transportovali i distribuirali velike količine kokaina i marihuane iz Španije ka Austriji i drugim zemljama EU, a deo droge stigao je i u Srbiju.

Dačić je precizirao da je S. Š. organizovao i finansirao transport droge, dok su ostali članovi koristili legalne firme za drumski prevoz tereta koje je S. Š. osnivao u zemljama EU.

Tokom akcije:

U Beču je uhapšen S. R., kod koga je pronađen visokokvalitetni kokain i oko 15.000 evra.

U Barseloni je u teretnom vozilu registrovanom na S. Š. pronađena marihuana, a uhapšen je J. P.

Osumnjičenima su oduzeti luksuzni automobili.