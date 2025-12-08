Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da pitanje reorganizacije tužilaštva otvoreno, ne sada - kako se to tvrdi u određenim krugovima, već još 2018. kada su rađene prve verzije ustavnih amandmana, odbacujući tvrdnje da se ponovnim otvaranjem tog pitanja "pokušava disciplinovanje tužilaštva".

"Tada je otvoreno pitanje efikasnosti mreže sudova i tužilaštava, odnosno da li je neophodno da imamo specijalizovano tužilaštvo za organizovani kriminal i (visoku) korupciju, kada već imamo formirana posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u okviru četiri tužilaštva u Srbiji. Ja sam tada učestvovao u tim analizama efikasnosti za potrebe izrade ustavnih amandmana", pojasnio je Vujić gostujući u emosiji "Pravi ugao".

Odgovarajući na pitanja o planovima i mogućnostima za reorganizaciju tužilaštva za organizovani kriminal u posebno odeljenje u okviru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, on je ukazao da 70% zemalja Evropske unije ima integrisani model specijalizovanih tužilaštava u okviru redovnog sistema, dok se naša država, prilikom formiranja Specijalnog tužilaštva početkom 2000-tih ugledala na Italiju koja ima mnogo veći broj stanovnika.

"Još 2018. godine je zaključeno da je model koji mi imamo prilagođen velikim zemljama, sa jakim ekonomijama i sa velikim brojem ljudi", naveo je ministar i ponovio da ne vidi zašto se ne bi povela rasprava i analiza stanja, istovremeno podsećajući na primedbe Evropske unije u odnosu na borbu protiv korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala.

Evropska komisija i Greco kažu da Srbija ima dugi niz godina zastoj u borbi protiv korupcije i borbi protiv organizovanog kriminala, precizirao je Vujić i ukazao na primer Slovačke koja je imala model izdvojenog tužilaštva koje je pre par godina integrisala, nakon čega je poboljšala svoju poziciju na listi borbe protiv korupcije.