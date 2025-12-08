Vujić odbacio tvrdnje o disciplinovanju tužilaštva: Pitanje reorganizacije datira od 2018. godine
Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da pitanje reorganizacije tužilaštva otvoreno, ne sada - kako se to tvrdi u određenim krugovima, već još 2018. kada su rađene prve verzije ustavnih amandmana, odbacujući tvrdnje da se ponovnim otvaranjem tog pitanja "pokušava disciplinovanje tužilaštva".
"Tada je otvoreno pitanje efikasnosti mreže sudova i tužilaštava, odnosno da li je neophodno da imamo specijalizovano tužilaštvo za organizovani kriminal i (visoku) korupciju, kada već imamo formirana posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u okviru četiri tužilaštva u Srbiji. Ja sam tada učestvovao u tim analizama efikasnosti za potrebe izrade ustavnih amandmana", pojasnio je Vujić gostujući u emosiji "Pravi ugao".
Odgovarajući na pitanja o planovima i mogućnostima za reorganizaciju tužilaštva za organizovani kriminal u posebno odeljenje u okviru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, on je ukazao da 70% zemalja Evropske unije ima integrisani model specijalizovanih tužilaštava u okviru redovnog sistema, dok se naša država, prilikom formiranja Specijalnog tužilaštva početkom 2000-tih ugledala na Italiju koja ima mnogo veći broj stanovnika.
"Još 2018. godine je zaključeno da je model koji mi imamo prilagođen velikim zemljama, sa jakim ekonomijama i sa velikim brojem ljudi", naveo je ministar i ponovio da ne vidi zašto se ne bi povela rasprava i analiza stanja, istovremeno podsećajući na primedbe Evropske unije u odnosu na borbu protiv korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala.
Evropska komisija i Greco kažu da Srbija ima dugi niz godina zastoj u borbi protiv korupcije i borbi protiv organizovanog kriminala, precizirao je Vujić i ukazao na primer Slovačke koja je imala model izdvojenog tužilaštva koje je pre par godina integrisala, nakon čega je poboljšala svoju poziciju na listi borbe protiv korupcije.
Upitan da li je reč o pokušaju disciplinovanja tužilaštva, ministar je decidno odgovorio da nije.
"Očekujem da ću ovih dana da odem do Brisela da razgovaram i sa komesarom za pravosuđe. Mi smo odmah pozvali i Evropsku uniju, a moj pomoćnik za evropske integracije je još pre nekih mesec dana na jednom sastanku ukazao da mi želimo da razmatramo i da otvorimo to pitanje. Pozvali smo i Evropsku uniju i Savet Evrope i GREKO da se uključe u izradu te analize", rekao je Vujić i naglasio da će u tom procesu biti pozvani da učestvuju i naši tužioci.