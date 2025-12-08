Slušaj vest

Policija u Beogradu u nedelju je uhapsila B.G. (63) i odredila mu zadržavanje do 48 sati, nakon što ga je osumnjičila za nasilje u porodici.

Kako je saopšteno, B.G. je u svom domu u Zemunu, u alkoholisanom stanju, nakon verbalne svađe sa suprugom R.J. (72), fizički napao suprugu, nanoseći joj više udaraca drvenom cepanicom u predelu glave i tela.

Istragu ovog slučaja vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

