Saopštenje
PIJAN TUKAO ŽENU CEPANICOM PO GLAVI! Užas u Beogradu: Muškarac (63) uhapšen zbog nasilja u porodici!
Policija u Beogradu u nedelju je uhapsila B.G. (63) i odredila mu zadržavanje do 48 sati, nakon što ga je osumnjičila za nasilje u porodici.
Kako je saopšteno, B.G. je u svom domu u Zemunu, u alkoholisanom stanju, nakon verbalne svađe sa suprugom R.J. (72), fizički napao suprugu, nanoseći joj više udaraca drvenom cepanicom u predelu glave i tela.
Istragu ovog slučaja vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
