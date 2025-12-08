Slušaj vest

Tog 1. januara 2023. godine,Brajan Volš, koji je osumnjičen za ubistvo i rasparčavanje supruge Ane Volš, snimljen je nadzornim kamerama kako posećuje market Walgreens u blizini svoje kuće u Kohasetu, zatim prodavnicu alkoholnih pića u Svompskotu, potom Lowe’s i CVS u Danversu - sve u razmaku od oko tri sata. Šestog dana suđenja za ubistvo, u ponedeljak ujutru, porotnicima je prikazan upravo taj nadzorni snimak, dok su tužioci pozivali zaposlene iz svake prodavnice koji su potvrdili autentičnost video-materijala.

Prvi svedoki, Peti Peterson iz Walgreensa na Chief Justice Cushing Highway, potvrdila je da je Volš u njihovoj prodavnici tog popodneva, oko 15:40, kupio kremu protiv svraba i antibiotsku mast.

Nakon toga, menadžer prodavnice Vinnin Liquors, Džozef Sesarz, ispričao je da je Volš bio redovan kupac. Iako je prodavnica bila zatvorena 1. januara, snimak prikazuje Volša kako dolazi kolima, obilazi objekat pozadi i ubacuje kesu s đubretom u kontejner. Sesarz ga je odmah prepoznao na snimku.

Zatim je iskaz dao Kejd Rid, menadžer zadužen za zaštitu imovine u Lowe’s prodavnicama u istočnom Masačusetsu. Rid je potvrdio autentičnost snimaka iz dve Lowe’s radnje.

Na snimku iz Danversa vidi se kako Volš 1. januara, oko 18 časova, ulazi u radnju noseći rukavice i masku, obilazi glavne prolaze i puni kolica različitim predmetima. Nakon toga plaća na samouslužnoj kasi uz pomoć zaposlenog. Ukupan račun iznosio je 463,20 dolara, a u kolicima su bili čekić, skalpel, više kanti od pet galona, lateks rukavice, mop i drugi predmeti. Sve je platio gotovinom.

Oko 18:21, snimljen je pri ulasku na zadnja vrata CVS-a u Danversu, ovog puta bez maske. Kupio je četiri bočice hidrogen-peroksida u spreju i zaokružio iznos na 19 dolara donacijom od 46 centi organizaciji Feed America.

Nakon toga, u 18:56, nadzorne kamere Stop & Shop-a zabeležile su ga kako kupuje tri boce amonijaka, opet plaćajući gotovinom na samouslužnoj kasi.

Tužioci su potom prikazali i snimak iz Lowe’s prodavnice snimljen 4. januara 2023, istog dana kada je Volš policiji prijavio nestanak svoje supruge Ane. Na snimku je bio sa jednim od svojih sinova, čije je lice bilo zamućeno. Tokom plaćanja, Volš se u jednom trenutku vidi kako se osmehuje kameri i namešta kosu. Njegova majka, Dijana, koja svakodnevno prati suđenje, skrenula je pogled tokom prikazivanja snimaka.

Porotnici su tog dana čuli i iskaze dvoje zaposlenih kompanije Tishman Speyer iz Vašingtona, gde je Ana Volš radila. Tereza Markeze iz sektora ljudskih resursa i Hju Danliv, šef obezbeđenja, opisali su razgovore koje su vodili sa Volšom 4. januara, kada je kontaktirao firmu raspitujući se za suprugu. Danliv je rekao da je Volš tokom jednog razgovora postao „nerazumljiv“, ali je posle pola minuta povratio pribranost. Upravo je Danliv bio taj koji mu je rekao da nestanak mora da prijavi policiji.

Takođe je potvrđeno da se Ana Volš nije prijavljivala na svoj službeni računar niti koristila poslovne kreditne kartice još od 30. decembra. IT odeljenje je imalo nalog da odmah obavesti obezbeđenje ako bi se to promenilo.

Na poslednje objavljenom snimku Volš se na kasi okreće unezvereno oko sebe, a potom pogleda u kameru i počinje da se smeje.

Ko je bila Beograđanka Ana

Podsetimo, Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje dece i uspešnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Neposredno pre Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.