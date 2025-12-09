Slušaj vest

Jelena J. (22) sa Zlatibora preminula je 6. decembra u 10.40 časova u Beogradu, nakon što se mesec dana borila za život, posle naizgled rutinske operacije vađenja umnjaka u jednoj stomatološkoj klinici u Užicu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija, pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila po grudnom košu i vratu, zdravstvena komplikacija je zahtevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali devojka nažalost nije uspela da izdrži.

Na društvenim mrežama opraštaju se od Jelene dirljivim porukama.

- Anđele moj - napisao je jedan prijatelj uz emotikon slomljenog srca.

- Laka ti crna zemlja, školska moja - dodao je mladić.

Foto: Društvene Mreže

Jelenina smrt ostavila je porodicu, prijatelje i zajednicu u šoku i prinudila mnoge da postave pitanja: koliko je sigurno verovati da je stomatološki zahvat bezopasan i koliko smo spremni da preispitamo rizike čak i kad deluju banalno?

- Kod odraslih ljudi umnjaci mogu da dovedu do komplikacija, skloni su infekcijama iako je obično vađenje zuba. Loši zubi uzrokuju mnoge bolesti, privatne ordinacije nisu dobra zaštita za pacijenta. Ovde je došlo do sepse, do infekcija. Dao joj je antibiotik i ona se borila mesec dana, ali organizam nije mogao da se izbori. Imao sam slučaj da je jedna moja zaposlena stomatološkinja imala privatnu ordinaciju i pacijentkinju, kod čije intervencije je došlo do fraktičkog šoka, i ona je uletela u dom zdravlja i spasili smo joj život. Hvala Bogu pa je bio dom zdravlja blizu. Sigurno bi situacija bila drugačija da je bila u državnoj službi - objasnio je Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" Palilula i dodao:

- Stradaloj devojci se stanje pogoršalo, ona nije odmah došla u zdravstvenu ustanovu. Lekari koji hoće da vas pokriju, daju vam antibiotik bez krvne slike, bez ičega. I vi zbog bezazlene situacije izgubite život. Imate u državnom delu veći spektar mogućnosti da poognete osobi. Ljudi moraju da znaju gde dolaze. Možete da izgubite život, dobijete bolest koju niste imali i posledice. Mi u domovima zdravlja imamo stomatološku službu, ja sam uveo novinu da vi možete uraditi sve usluge po ceni nižoj nego kod stomatologa.

Pedijatar Saša Milićević ističe da bilo koja intervencija nosi određeni rizik: