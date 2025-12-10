Slušaj vest

Penzionerka Rezika Ljubenović (78) iz Zaječara nastradala je u saobraćajnoj nesreći u Nišu kada je na nju kolima na pešačkom prelazu naleteo vozač (46).

Saobraćajna nesreća se dogodila 3. decembra oko 17 časova na pešačkom prelazu u Ulici Dimitrija Tucovića u Nišu. Nakon silovitog udarca Rezika je zadobila teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezena je u Klinički centar Niš gde je i pored svih napora lekara za njen život izdahnula deset sati kasnije. Kako je došlo do udesa i kako je porodica nesrećne žene preživela tu vest za Kurir je detaljno ispričala S. I., njena sestričina, koja navodi da su tetku ispratili na večni počinak u subotu na zaječarskom groblju.

Bila je vitalna

- Jako nam je teško... Naša tetka je bila divna i dobra žena, koja je sve stizala da uradi bez obzira na njene godina. Vitalna, dobro pokretna, ma žena zmaj. Užasno je to što joj je neko naudio - kaže S. I. potresnim glasom i objašnjava da nastradala Rezika živi u Zaječaru, ali da je od ponedeljka do petka u Nišu, gde pomaže bolesnoj unuci koja ne može bez tuđe pomoći.

- Tog dana tetka je oko 16 sati krenula do pošte da podigne pare, a nesreća se desila nakon što je podigla novac i uputila se ka unukinom stanu. Niko ništa nije znao, sve do nekih 19 časova kada nisam pozvala bratanicu i pitala je zašto mi se Rezika ne javlja, jer smo se svakodnevno čule i imale smo jako lep odnos. Tada mi je plačući rekla da je još uvek nema.

Rezika Ljubenović preminula nakon povreda koje je zadobila u nesreći Foto: Screenshot

Cela izlomljena

Zabrinuta S. I. pozvala je rođaka da se raspita šta se dešava i gde je Rezika, a onda su nažalost, saznali da je imala nesreću i da se nalazi u niškoj bolnici.

- Nismo mogli ni da zamislimo da je toliko loše. Molili smo se da bude dobro, ali su onda stigle loše vesti. Tetka je preminula u pet sati ujutru. Telo su poslali na obdukciju, a navodno bila je cela izlomljena nakon udesa. Bila je na aparatima, a imala je strašne povrede glave, jetre, kukova, noge... - kaže naša sagovornica i dodaje:

- Za sada ne znamo šta se konkretno dogodilo da dođe do nesreće, ali smo čuli da vozač uopšte nije kočio i da na mestu nesreće nema tragova kočenja. Zatim, kada vidimo da je cela izlomljena i da se pominje neprilagođena brzina ne znamo šta da mislimo. Nemamo još informacije o vozaču, jer je sve još uvek sveže i u istrazi.

Prema rečima naše sagovornice, smatra da svi bahati vozači treba adekvatno da se kazne.

- Znam ko je bila moja tetka, svesna, jako oprezna i ne verujem da je uradila nešto nepromišljeno, kao i da prelazi ulicu neprovereno nekoliko puta - navodi S. I.