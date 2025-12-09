Slušaj vest

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za borbu protiv
organizovanog kriminala, Odeljenjem za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala i policijskim službenicima Savezne Republike Nemačke, na području Srbije lišena je slobode četvoročlana organizovana kriminalna grupa!

Pripadnici kriminalne grupe su se u periodu od juna 2024. godine do danas bavila vršenjem krivičnih dela prevara prikrivanje.

- Postoje osnovi sumnje, da je ova organizovana kriminalna grupa upotrebom falsifikovanih dokumenata i na druge nezakonite načine pribavila 13 vozila na teritoriji Savezne Republike Nemačke i jedno vozilo na teritoriji Švajcarske Konfederacije, ukupne vrednosti oko 670.000 evra, a zatim ih dopremila u Republiku Srbiju gde ih je prodavala ili pokušala da proda zainteresovanim licima na teritoriji Srbije - piše u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Slobode je lišeno četiri lica i to: D.M., M.K., I.M. i S.B.

Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal gde će biti saslušana.

Ne propustiteHronikaOTKRIVAMO KO JE VOĐA KRIMI-GRUPE RAZBIJENE U SRBIJI, ŠPANIJI I AUSTRIJI: Imao dobar paravan za transport, a droga stizala sa oznakom mačke u panciru! (foto)
droga
Hronika(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE PALA NARKO-BANDA ZBOG VIŠEMILIONSKE TRGOVINE DROGOM Policija objavila snimak: UKP im se isprečio, digli ih iz auta pa pobacali na pod
collage.jpg
Hronika(FOTO) OVO JE DROGA VREDNA NEKOLIKO MILIONA EVRA NAĐENA KOD SRBINA U BEČU! Otkriveno kako je funkcionisao narko klan: On je bio vođa, imali su razrađenu šemu
droga.png
HronikaRAZBIJENA KRIMINALNA MREŽA KOJA JE PREVOZILA KOKAIN VREDAN 3 MILIONA EVRA I dvojica Srba deo "narko bande"! Hapšenja širom Evrope, evo kako su nahvatani
whatsapp-image-20220414-at-1.05.07-pm-1.jpg