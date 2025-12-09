Slušaj vest

Osnovno javno tužilšaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog N. B. (29) zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje

- Obaveštava se javnost da je dana 5.12.2025. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv N.B. (1996), zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje na taj način što je između 9 i 10. juna 2022. godine, u Opovu, u putničkom motornom vozilu kojim je upravljao, preduzeo određene radnje, a koje čine navedeno krivično delo prema maloletnoj oštećenoj (2009) koja mu je sestra od strica - navodi se u saopštenju tužilaštva. 

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog N. B. osudi na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci.

Ne propustiteHronikaPOČELO SUĐENJE MANIJAKU SA NOVOSADSKE PLAŽE! Kikinđanin neprimereno dodirivao maloletnika (15) kog je sreo na Oficircu!
hapsenje.jpg
HronikaNASILNIK (22) IZ RUME NAPASTVOVAO DEVOJKU (23) NA ZVEZDARI: Prišao joj s leđa, neprimereno je dodirivao i oborio, a potom ukrao telefon i pobegao
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaPEDOFIL NAPAO DEČAKA NA PLAŽI U NOVOM SADU: Podignuta optužnica protiv Kikinđanina!
decak.jpg
HronikaBIVŠI VATERPOLISTA PRE GODINU DANA IZAŠAO IZ ZATVORA! ŠETAO ŠNAUCERA I NAPADAO ŽENE: Miljan Čolović sad prijavio da je on žrtva, a ovo je njegov jeziv dosije!
13213213213213.jpg