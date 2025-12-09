- Obaveštava se javnost da je dana 5.12.2025. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv N.B. (1996), zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje na taj način što je između 9 i 10. juna 2022. godine, u Opovu, u putničkom motornom vozilu kojim je upravljao, preduzeo određene radnje, a koje čine navedeno krivično delo prema maloletnoj oštećenoj (2009) koja mu je sestra od strica - navodi se u saopštenju tužilaštva.