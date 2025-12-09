Slušaj vest

Dalibor Urošević (19) tinejdžer iz sela Mrmoš, u opštini Aleksandrovac, izgubi je život u noći između nedelje i ponedeljka, u sudaru mopeda kojim je upravljao i automobila marke "golf" za čijim volanom je sedeo Ž.M. iz Laćisleda. Tragedija se, podsetimo, dogodila oko dva sata iza ponoći na regionalnom putu Kruševac - Aleksandrovac.

Meštani potreseni zbog tragedije

Kako saznajemo, on će biti sahranjen danas na seoskom groblju.

- Porodica i prijatelji danas će u 13.30 časova Dalibora ispratiti na večni počinak. Sahrana će se održati na seoskom groblju u selu Mrmoš odakle je on i rodom i gde je živeo sa roditeljima i dve starije sestre - kaže za Kurir komšija poginulog tinejdžera.

Prema rečima našeg sagovornika, sve meštane je potresla ova tragedija i svi će, kako dodaje, otići na sahranu kako bi bili podrška neutešnoj porodici u najtežem trenutku.

- Dalibor im je bio sin jedinac, najmlađe dete. Sve nas je jako potresla ova tragedija, a ne smemo ni da zamislimo kako je njegovoj porodici... - kažu meštani.

Dalibor Urošević Foto: Privatna arhiva

Prema pričama meštana, Dalibor je bio dete za primer, vredan, kulturan i uvek spreman da pomogne porodici, koja je, kako kažu komšije, bila u teškoj materijalnoj situaciji.

Po završetku srednje škole, ostao je u selu i radio oko kuće, želeći da doprinese.

- Toliko je bio kulturan i vaspitan, da nikada, ali nikada, nije prošao pored kuće, a da se ne javi - rekla je za Kurir jedna od komšinica.