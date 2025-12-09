Telo žene, starosti 53 godine, pronađeno je u selu Vrelo kod Niša.
policija obavila uviđaj
TELO ŽENE PRONAĐENO NASRED PUTA: Policija ispituje misterioznu smrt, jeziva scena u selu Vrelo kod Niša
Slušaj vest
Žena stara 53 godine nađena je jutros bez znakova života na putu koji prolazi kroz selo Vrelo kod Niša.
- Mi smo dobili prijavu oko 6 sati jutros da je pronađeno telo žene pored puta. Za sada se utvrđuju okolnosti pod kojima je nastupila smrt. Ekipe su na terenu radi uviđaja, a obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo - rečeno nam je u policiji.
Kako nezvanično saznajemo, u selu Vrelo, postoje za sada dve opcije zbog kojih je došlo do smrti. Jedna je da se zbila saobraćajna nesreća pa je žena stradala, a druga da se dogodila zadesna smrt nesrećne žene.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši