NIJE USTUPIO PRVENSTVO PROLAZA PA POGINUO Detalji saobraćajne nesreće u Neradovcu: Suvozač teško povređen
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 11 časova u ponedeljak u selu Neradovac zbog zadobijenih povreda u Zdravstvenom centru Vranje preminuo je S.S. (86) iz sela Božinjevac koji je upravljao putničkim motornim vozilom "fiat panda“, dok je teške telesne povrede zadobio suvozač u vozilu „Reno klio“ M.H. iz Bujanovca, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.
Nije ustupio prvenstvo prolaza dolaskom do raskrsnice
Prema navodima tužilaštva saobraćajna nezgoda dogodila se tako što je S.S. (86) iz sela Božinjevac, upravljajući putničkim motornim vozilom „fiat panda“ dolaskom do raskrsnice nije ustupio prvenstvo prolaza putničkom motornom vozilu „reno klio“ kojim je upravljao M.B. iz Bujanovca. Tom prilikom je teške telesne povrede zadobio suvozač u vozilu „reno klio“ M.H. iz Bujanovca.
„Naloženo je vršenje uviđaja i alkotestiranje vozača kao i da se protiv S.S. podnese krivična prijava u redovnom postupku.
Postupajući policijski službenici su oko 13.45 časova obavestili da je osumnjičeni S.S. zbog zadobijenih povreda preminuo u ZC Vranje te je naložena obdukcija, a da se tužilaštvu dostavi izveštaj“, stoji u saopštenju Miodraga Stojanovića portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.