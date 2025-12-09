Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 11 časova u ponedeljak u selu Neradovac zbog zadobijenih povreda u Zdravstvenom centru Vranje preminuo je S.S. (86) iz sela Božinjevac koji je upravljao putničkim motornim vozilom "fiat panda“, dok je teške telesne povrede zadobio suvozač u vozilu „Reno klio“ M.H. iz Bujanovca, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Nije ustupio prvenstvo prolaza dolaskom do raskrsnice

Prema navodima tužilaštva saobraćajna nezgoda dogodila se tako što je S.S. (86) iz sela Božinjevac, upravljajući putničkim motornim vozilom „fiat panda“ dolaskom do raskrsnice nije ustupio prvenstvo prolaza putničkom motornom vozilu „reno klio“ kojim je upravljao M.B. iz Bujanovca. Tom prilikom je teške telesne povrede zadobio suvozač u vozilu „reno klio“ M.H. iz Bujanovca.