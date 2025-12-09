Slušaj vest

Policija iz Dubaija oglasila se juče i prvi put objavila fotografiju Marka Đorđevića Markeđanija (38), bivšeg dečka pevačice Edite Aradinović, koji je nedavno uhapšen u Ujedinjenim Arapskim Emratima, zbog sumnje da je bio jedan od vođa "vračarskog klana" Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara. .

Policijska akcija, kako je saopšteno, sprovedena je pod imenom "Haris".

- Policija iz Dubaija odigrala je ključnu ulogu u razbijanju jedne od najopasnijih transnacionalnih kriminalnih mreža u Evropi, nakon hapšenja vođe klana u Emiratima, u okviru međunarodne operacije „Haris“ - navedeno je iz policije.

Oni otkrivaju i da je Interpolova poternica za Markeđanijem bila raspisana u oktobru i da je hapšenje usledilo pošto je otkriveno da on živi u Dubaiju. Tokom akicje sprovedene u Srbiji, Španiji i Dubaiju, kako se navodi, zaplenjeni su telefoni sa šifrovanim aplikacijama, luksuzni automobili, satovi kao i skoro 300.000 evra u gotovini.

Marko Đorđević Markeđani posle hapšenja Foto: policija Dubai

Kako se navodi, ona je izvedena u koordinaciji sa Evropolom, Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i Španskom nacionalnom policijom, i bila je usmerena na "vračarski klan" koji na strani kavačkog klana učestvuje u surovom ratu škaljarskog i kavačkog klana koji je počeo 2014.

Marka Đorđevića Markeđanija, kako je Kurir pisao, policija je zatekla u luksuznom stanu.

Naredbom o sprovođenju istrage, on se sumnjiči da je sa Aleksandrom Ostojićem, koji je uhapšen u sklopu iste policijske akcije u Španiji, organizovao ubistvo vođe navijača Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, kao i paljenje jednog lokala u Beogradu. Tokom velike akcije, uhapšeno je još sedam osoba u Srbiji i dve u Španiji.

- Đorđević se sumnjiči da je ubistvo Alajbegovića organizovao u vreme dok je bio u zatvoru u Pančevu i to preko Ostojića i još nekoliko osoba čiji se identitet utvrđuje - otkrio je izvor Kurira iz istrage.

Podsetimo, javnost je poslednji put čula za Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestsvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.

Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom. Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge.

- Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da ih locira na aerodromu u Milanu identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu. Potom je praćen kombi čije je krajnje odredište bilo Kan. Na taj način je idnetifikovana vila u kojoj je boravio s porodicom tokom letnjeg odmora - preneli su tada italijanski i francuski mediji koji su izveštavali o ovom hapšenju.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

Ogranak "vračarskog klana" s kojim je uhapšen i Đorđević u Dubaiju osim za ubistvo Alajbegovića koji je meta bio i pre nekoliko dana u kafani na Novom Beogradu, sumnjiči se i za ubistvo Vladimira Popovića Popa 2018. u Beogradu.

Među uhapšenima u velikoj akciji je, kako je Kurir pisao i Uroš Nikolić, poznati sudija u svetu srpske, ali i evropske košarke, koji je često delio pravdu na važnim mečevima Evrolige i ABA lige, koji se sumnjiči da je direktno učestvovao u pripremi likvidacije nekadašnjeg vođe navijača Partizana Nenada Alajbegovića Alibega!

Alibeg, Vušović i Uroš Nikolić Foto: KSS, Privatna arhiva, MUP Srbije

Kako se navodi u naredbi o sprovođenju istrage, Nikoliću se na teret stavlja da je pripadnik kriminalne grupe Nikole Vušoviča, zvanog Džoni sa Vračara postao 2018. kao i da je bio u direktnom kontaktu sa oranizatorima kriminalne grupe, prenosio njihove naloge izvršiocima zločina, učestvovao u planiranju ali i plaćanju izvršiocima!