Četiri osobe koje se sumnjiče da su pripadnici organizovane kriminalne grupe koje su nezakonito stekle veću imovinsku korist prodajom luksuznih vozila ukradenih u Nemačkoj i Švajcarskoj, uhapšene su u velikoj akciji u Kruševcu, Ćupriji i Ražnju.

Reč je o D. M. (47) koji se sumnjiči da je organizator ove OKG, kao i M. K. (46), I. M. (47) i S. B. (64).

Ovako su uhapšeni pripadnici grupe zbog krađe automobila:

- Kako se sumnja, oni su od početka juna 2024. i tokom ove godine, falsifikovanim dokumentima iznajmljivali skupocene luksuzne automobile i kombije iz više rentakar agencija u Nemačkoj i Švajcarskoj, sa kojih su u Srbiji demontirali GPS uređaje čime je bilo onemogućeno lociranje vozila od strane zakonitih vlasnika - saopštio je MUP, koji je zajedno sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, i u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu sproveo akciju hapšenja.

Takođe su, kako se sumnja, falsifikovali identifikacione originalne brojeve šasije kako bi prikrili činjenicu da su vozila ukradena i da je za njima raspisana međunarodna potraga.

Nakon toga su, sumnja se, ova vozila prodavali i na taj način pribavili veću protivpravnu imovinsku korist koju su delili po unapred postignutom dogovoru sa organizatorom shodno ulogama i zadacima u izvršenju krivičnih dela. Ujedno su svojim delovanjem za višemilionski iznos oštetili vlasnike ovih vozila.

Prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili pripadnici ove OKG, policijski službenici pronašli su dva kombi vozila za kojima je raspisana Interpolova međunarodna potraga i veći broj automobila novije proizvodnje.