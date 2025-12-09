Slušaj vest

Tinejdžer Bogdan S. (19) iz Požege poginuo je pre dvadesetak dana u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri kod Čačka kada se svojim "golfom" zakucao u pikap u kom je bila četvoročlana porodica.

Podsetimo, teška nesreća dogodila se 16. novembra oko podneva u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, nedaleko od manastira Vavedenje na magistralnom putu Čačak-Požega.

Oštra krivina

Poginuli mladić Bogdan S. Foto: Društvene Mreže

- Kobnog dana "golf" kojim je upravljao tinejdžer Bogdan S., prema prvim informacijama, usled neprilagođene brzine na oštroj krivini na magistralnom putu udario je u pikap u kom su bili roditelji i dvoje maloletne dece - podseća izvor i dodaje:

- Od siline udarca vozila su se nekoliko puta zarotirala na putu. Delovi vozila bili su razbacani svuda po magistrali, a vozila su bila popuno smrskana u prednjem delovima nakon direktnog sudara. Branik "golfa" odleteo je na livadu.

Vatrogasci-spasioci morali su da seku lim kako bi došli do putnika, navodi sagovornik.

- Vozači koji su naleteli na tešku nesreću odmah su pozvali policiju i ekipu Hitne pomoći. Nekoliko saniteta došlo je da pomogne povređenim putnicima, ali to se desilo tek nakon što su vatrogasci-spasioci isekli lim i izvadili putnike. Tada su lekari samo mogli da konstatuju, da tinejdžer koji je bio sam u vozilu "golf", ne daje znake života - navodi naš sagovornik i objašnjava:

1/6 Vidi galeriju Nesreća u Ovčarsko-kablarskoj klisuri Foto: RINA

- Sanitetima su na bolničko lečenje prevezeni muškarac - star 44. i njegova supruga stara 43. godine, dok su njihove ćerke stare 7. i 3. godine takođe zadobile povrede. Majka i starija ćerka primljene su u jedinicu intenzivne nege sa konstatovanim teškim telesnim povredama ekstremiteta, navela je nakon nesreće dr Marija Stranjanac, PR Opšte bolnice u Čačku.

S druge strane, muškaracu su konstatovane serijske fraktura rebara i on je primljen na odeljenje opšte hirurgije, dok je njegova mlađa ćerkica zadobila lake telesne povrede i primljena je tada na odeljenje dečije hirurgije.