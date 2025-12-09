Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Paraćinu, brzim i efikasnim radom, rasvetlili su prevaru i razbojništvo i uhapsili D. M. (38) iz Paraćina i G. M. (22) iz Jagodine zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela.

Kako se sumnja, oni su juče prevarili tridesetosmogodišnjeg muškarca iz Paraćina tako što su mu rekli da će kupiti njegov "golf", seli u automobil i odvezli se.

Potom su, kako se sumnja, maskirani ušli u jednu kockarnicu u kojoj je D. M., preteći radnici mačetom, iz kase uzeo oko 400.000 dinara. Policija je osumnjičene ubrzo pronašla i uhapsila u Jagodini, a nađen je i "golf" koji će biti vraćen vlasniku.

D. M. i G. M. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Paraćinu.

