Hronika
NADUVANI TINEJDŽER (18) VOZIO MOTOCIKL KADA GA JE ZAUSTAVILA POLICIJA! Pretresom dvotočkaša utvrđeno pronađene 2 kesice sa drogom!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini podneće krivičnu prijavu protiv osamnaestogodišnjaka i šesnaestogodišnjaka iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je sinoć zaustavila motocikl bez registarskih tablica kojim je upravljao osamnaestogodišnjak i kod njega i šesnaestogodišnjeg putnika pronašla dve kese sa oko 260 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.
Utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom kanabisa zbog čega je zadržan i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
