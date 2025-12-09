Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini podneće krivičnu prijavu protiv osamnaestogodišnjaka i šesnaestogodišnjaka iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je sinoć zaustavila motocikl bez registarskih tablica kojim je upravljao osamnaestogodišnjak i kod njega i šesnaestogodišnjeg putnika pronašla dve kese sa oko 260 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom kanabisa zbog čega je zadržan i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN DILER U JAGODINI! Policija u stanu osumnjičenog našla drogu i lekove i potrebni "alat", određeno mu zadržavanje!
HronikaUHAPŠEN DILER IZ JAGODINE: Policija muškarcu pretresla kuću, EVO šta je sve nađeno kod osumnjičenog
lisice-hapsenje.jpg
HronikaPOLICIJA U JAGODINI OTKRILA ILEGALNU LABORATORIJU DROGE: Mesecima pratili dilera, jedan u bekstvu, NAĐENA MUNICIJA
lisice-hapsenje.jpg