Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini podneće krivičnu prijavu protiv osamnaestogodišnjaka i šesnaestogodišnjaka iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je sinoć zaustavila motocikl bez registarskih tablica kojim je upravljao osamnaestogodišnjak i kod njega i šesnaestogodišnjeg putnika pronašla dve kese sa oko 260 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.