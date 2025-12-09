Slušaj vest

Vest da je mlada devojka sa Zlatibora, nakon naizgled rutinskog vađenja umnjaka u privatnoj stomatološkoj ordinaciji,preminula nakon mesec dana borbe za život i dalje izaziva nevericu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija, pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila, zdravstvena komplikacija je zahtevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali devojka nažalost nije uspela da izdrži.

Preminula je 6. decembra u 10.40 časova u Beogradu, nakon što se mesec dana borila za život, posle naizgled rutinske operacije vađenja umnjaka u jednoj stomatološkoj klinici u Užicu.

"Organizam nije mogao da se izbori"

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" Palilula, objasnio je za Kurir televiziju kako je do tragedije došlo:

- Kod odraslih ljudi umnjaci mogu da dovedu do komplikacija, skloni su infekcijama iako je obično vađenje zuba. Loši zubi uzrokuju mnoge bolesti, privatne ordinacije nisu dobra zaštita za pacijenta. Ovde je došlo do sepse, do infekcija. Dao joj je antibiotik i ona se borila mesec dana, ali organizam nije mogao da se izbori - rekao je dr Stojanović i dodao:

- Imao sam slučaj da je jedna moja zaposlena stomatološkinja imala privatnu ordinaciju i pacijentkinju, kod čije intervencije je došlo do fraktičkog šoka, i ona je uletela u dom zdravlja i spasili smo joj život. Hvala Bogu pa je bio dom zdravlja blizu. Sigurno bi situacija bila drugačija da je bila u državnoj službi - rekao je dr Stojanović za Kurir televiziju.,

Rizici vađenja umnjaka

Vađenje umnjaka predstavlja jedan od najčešćih oralno-hirurških zahvata, posebno kod mladih ljudi između 17. i 25. godine. Ovi zubi, poznati i kao treći kutnjaci, često ne nalaze dovoljno mesta u vilici, što može dovesti do pomeranja ostalih zuba, upala desni, karijesa ili ponavljanih infekcija. Zbog toga stomatolozi sve češće preporučuju njihovo vađenje pre nego što izazovu ozbiljnije probleme.

Iako je postupak rutinski i većinom bezbedan, vađenje umnjaka nosi određene rizike. Komplikacije mogu nastati zbog položaja zuba, blizine živaca ili individualnih anatomski karakteristika pacijenta. Nakon operacije pacijenti mogu iskusiti bol i otok, a ponekad i produženo krvarenje ili infekciju.

U retkim slučajevima dolazi do oštećenja živaca, što izaziva utrnulost ili trnjenje u usnama, bradi ili jeziku. Takođe, kod nekih pacijenata javlja se stanje poznato kao suva alveola, kada se ugrušak krvi u rani ne formira pravilno, izazivajući jaku bol nekoliko dana nakon zahvata.

dravstveni stručnjaci ističu da su pravilna priprema i pridržavanje postoperativnih uputstava ključni za smanjenje rizika. Snimci vilice pre zahvata, održavanje higijene i pravovremena reakcija na bol ili otok mogu značajno smanjiti mogućnost komplikacija. Uprkos potencijalnim neprijatnostima, vađenje umnjaka i dalje se smatra neophodnim korakom u očuvanju oralnog zdravlja, naročito kod mladih koji tek ulaze u fazu trajnog oblikovanja zagriza.

