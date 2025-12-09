Slušaj vest

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je na suđenju pripadnicima takozvanog vračarskog klana, koji je optužen za tri ubistva i pet pokušaja likvidacija, prikazana Skaj prepiska koja se, prema tvrdnjama tužilaštva, odnosi na pokušaj ubistva Samira Divljanovića.

Divljanović je, podsetimo, ranjen 29. decembra 2019. godine u Beogradu.

U sudnici su danas izvedene poruke iz kojih proizilazi da su žrtvu tokom decembra prethodno pratili u jednom tržnom centru, ali i na aerodromu, kada je sleteo u Beograd. Takođe, prikazane su i fotografije Samira Divljanovića za koje se sumnja da su ih razmenjivali pripadnici kriminalne grupe, dok su pokušavali da ga lociraju.

U porukama koje su, kako tvrdi tužilaštvo, razmenjivali okrivljeni Aleksandar Milošević, Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, Đorđe Knežević, Rašo Ban i NN lice.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

Milošević: Jam našao poziciju.

Vušović: Njih je četvoro, dva lika i dve ribe. Od jednog najbitnijeg imaš slike, i od njegove ribe. Ronin, ti budi tu i čekaj da javi.

Knežević: Raspitao sam se, moraju da prođu pored mene kad budu izlazili sa aerodroma.

Vušović: E, tu stoj tačno, kao da dočekuješ nekog.

Knežević: Ok, izaći će mi na tv-u ovom tačno kad slete. Kad ih vidim pišem sve - kako su obučeni, u koja kola su ušli, koji taksi, čekam da izađu.

Vušović: Da, ima i pasoška i sve, ali budi zapet sad tu.

Knežević: Da, da, ćekam da izađu. Moraju pored mene da prođu. Druga kola su crveni "golf 6".

Vušović: Možda tuda malo i zableji, polako samo za njim, ne ispuštaj ga iz vida.

Knežević: Otišli su, bato, nisu me ni pogledali. Drugi "golf 6" je crvene boje, u tim kolima su ribe.

Vušović: Bitan je ovaj gde je on.

NN osoba koja se sa njima dopisuje šalje da je bitno da se zapamte tablice crvenog "golfa".

- Gledam, gledam, tu sam ja na auto-putu, neki me bus isekao pa ne vidim, ali na toj sam liniji, brate, samo nagazi da budemo pošto me je sad neki autobus usporio sad sam ga jedva zaobišao - čuje se u glasovnoj poruci za koju tužilaštvo tvrdi da je poslao okrivljeni Milošević, dok je on danas pred sudom izjavio da glas nije njegov.

- Trebalo je još jedan auto da ga sačeka na izlazu, onda ne bi promakao - kaže neko u glasovnoj poruci.

U porukama se navodi da prate i dve žene.

- Imamo ih, stale su. Čekajte, jednu je ostavila ovde. Daj da stanemo tu, samo je problem što je njegova riba sa njim. Jedna je riba od jednog od momaka što je ostao sa njim u kolima. Znači treba ovu adresu sad motriti - piše u jednoj od poruka uz koju je poslata i fotografija zgrade.

- Kako ga propustismo braćo - napisao je navodno Vušović, dok mu nepoznata osoba odgovara da će oni "malo da izađu večeras u Beogradu" i da treba da se prate njihove objave na društvenim mrežama. Potom se dogovaraju da napune telefone i da odmore kako bi posle mogli da prate Divljanovića ili žene koje su bile sa njim.

Samir Divljanović Foto: Drustvene Mreže

Prema porukama, nastavili su da dežuraju ispred zgrade u koju su ušle ženske osobe, a nepoznata osoba poslala je i fotografiju crnokose devojke za koju su sumnjali da je bila sa Divljanovićem na aerodromu.

- Da li neko može da nas uputi kako da dođemo do tamo. Mi krećemo iz kraja do Zemuna. Pošto nemam običan telefon, nemam android, da uključim navigaciju - čuje se u glasovnoj poruci koju je navodno poslao Aleksandar Milošević.

Oni navode i da se crveni "golf" vodi na "ženu od malog", koja je u Novom Pazaru.

- To je žena od malog, rođena za akciju - šalje nepoznata osoba, a potom i sliku adrese Ulice Juga Grizelja sa "gugl" mapa.

Pripadnici grupe, potom komentarišu da je "lakše ukoliko je u pitanju kuća, onda može da im se uleti u kuću".

- Top što nema garažu, bar će biti tu negde parkiran - šalje Vušović na "Skaju".

- Brate, ovo je teren za hapšenje, zavučeno - odgovara nepoznata osoba.

- Polako, oni nama tu ništa ne mogu, samo da mi snimimo sve, pa ćemo da napravimo plan i za kameru. Našli smo im jazbinu, biće naši - napisao je, kako tvrdi tužilaštvo Nikola Vušović.

U sudnici su izvedene i poruke iz kojih proizilazi da su ga u decembru pre ranjanvanja Divljanovića tražili u jednom tržnom centru, ali i oko njega.

- Šta ćemo ako krene za Novi Pazar - čuje se u jednoj glasovnoj poruci, dok se u drugoj kaže "idemo do kraja".

- Imamo metu, a onda ćemo lako da ga dignemo - napisao je navodno Vušović.

Takođe, u jednoj od poruka stoji i "večeras pravimo akciju ako ih lociramo sa stanom, upadamo i hapsimo ih".

Prema porukama, pripadnici grupe navodno su razgovarali o tome da treba da obiđu sve lokale u kojima ima hrane i pića, kako bi videli da nije tamo. U to vreme, navodno su razmenjivali fotografije žrtve, kako bi mogli da ga prepoznaju.

- Ovde se predstavlja slikan drugi telefon, a ovo nije Samir Divljanović jer Samir Divljanović svaki dan šeta sa mnom na šetnji u Centralnom zatvoru i ovo nije on - rekao je okrivljeni Bojan Šotra, pošto su prikazane Divljanovićeve slike.

Specijalni sud Foto: Nemanja Nikolić

Sudija je odlučila da Divljanović iz pritvora bude doveden u Specijalni sud, kako bi se sam izjasnio. Podsetimo, Divljanović je uhapšen u januaru ove godine zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je švercovala oružje. On je ranije saslušan u postupku protiv "vračarskog klana" i tada je izjavio da je "penzionisani diler", ali da nema nikakav sukob sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom, kao i da veruje da meta nije bio on.

Divljanović se tada, podsetimo, nije pridružio krivičnom gonjenju.

Podsetimo, pucnjava u kojoj je ranjen Divljanović dogodila se 29. decembra 2019. u centru Beograda na Vračaru. U optužnici se navodi da je kobnog dana, Divljanović namamljen na sastanak ponudom da kupi kokain, a umesto dogovorenog paketa, sačekao ga je "vačarac" sa pištoljem.

Prema navodima optužnice, pripadnici kriminalne grupe su po nalogu Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, pratili Divljanovića i prikupljali podatke o njegovim navikama, o tome sa kim se druži, koja vozila koristi.

- Navodno je Divljanović i ranije kupovao drogu od njih i ostao im je dužan za pet kilograma kokaina. Isplanirali su da ga namame da dođe na Vračar i tamo ga ubiju. O tome su se, kako se navodi u optužnici, dopisivali i dogovarali preko Skaj aplikacije. U porukama koje su razmenjivali, dopisuju se kako je obučen, koja kola vozi, a razmišljali su i da mu na automobil zakače GPS uređaj, kako bi ga pratili - kaže sagovornik Kurira.

Kako se navodi, kada su posle dve nedelje saznali da "Turčin hoće da kupi kilo u Beogradu", odlučili su da ga namame na sastanak ali su se plašili da ne pošalje nekog drugog.