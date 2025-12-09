Slušaj vest

Žena H. T. koja je jutros brutalno napadnuta u jednoj beogradskoj garaži, dobro je poznata policiji, s obzirom na to da je hapšena početkom 2024. godine, pod sumnjom da je članica organizovane kriminalne grupe. Protiv nje se i dalje vodi postupak u Specijalnom sudu u Beogradu.

Prema saznanjima Kurira, ova žena se tereti za niz krivičnih dela, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevaru, prikrivanje, falsifikovanje isprava i navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Velika januarska akcija

U januaru 2024. godine policija je razbila kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, od 2020. do 2024. godine organizovala krađe, falsifikovanje dokumentacije i preprodaju luksuznih i novijih vozila, ostvarivši višemilionsku korist.

Akcija je izvedena istovremeno u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. Tada je uhapšeno 11 osoba, dok je krivičnim prijavama obuhvaćeno još 14.

Grupa je, prema policiji, kradene automobile prepravljala u tajnim garažama-radionicama, poznatim u kriminalnom miljeu kao „štikovi“, gde su vozila pripremana za dalju preprodaju.

1/5 Vidi galeriju SPECIJALCI ULETELI U KUĆE I POHAPSILI 11 PRIPADNIKA AUTO MAFIJE! Krali LUKSUZNA VOZILA po Evropi, evo kako su danas UHAPŠENI! Foto: Mup

Tokom pretresa pronađeno je više stotina hiljada evra, velika količina zlatnog nakita, automobili, auto-delovi, specijalizovani elektronski uređaji za krađu luksuznih vozila, kao i falsifikovana dokumentacija i tablice.

H. T. se u ovom postupku tereti kao jedna od članica OKG.

Žrtva napada

Današnji napad izveden je, prema svemu sudeći, neverovatno brutalno.

H. T. je policiji ispričala da su je u garaži presrela dva maskirana muškarca. Obojica su bila naoružana.

Jedan ju je, prema njenim rečima, posekao po licu, dok joj je drugi odsekao pramenove kose, nakon čega su obojica pobegla u nepoznatom pravcu.

Žrtva je navela da ne zna ko bi mogao da stoji iza napada, niti koji je motiv.

Da li je poznavala napadače?

Kako smo ranije preneli, izvor blizak istrazi kaže da se radi o napadu vrlo specifične prirode:

- Ovo nije bio klasičan napad s ciljem pljačke. Posekotina na licu i sečenje kose ukazuju na poruku, možda upozorenje. Fokus je sada na tome da li je žrtva poznavala napadače i da li je reč o osveti - pisali su mediji.

Policija je blokirala okolinu i pokrenula opsežnu istragu, a teren se detaljno pregledava. U toku je prikupljanje snimaka sa svih dostupnih nadzornih kamera u zoni garaže.