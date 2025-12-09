Slušaj vest

Tužilaštvo je zatražilo devet godina zatvora za Ognjena P. a za krivično delo nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom. U sudnici je danas bio i Ognjenov drug Zoran T., a koji se tereti za učestvovanje u tuči. Tužilaštvo je za njega zatražilo kaznu od godinu dana zatvora.

Snimak iz kafane

Tuču na 18. rođendanu snimile nadzorne kamere Foto: Printscreen/Youtube

Tužilaštvo i odbrana su imali potpuno različito sagledavanje video-snimka iz kafane, kao i okolnosti tuče u kojoj je ugašen Aleksin život, iako se radi o istom događaju.

Tužilaštvo odlučno

Tužiteljka Jelena Branković je rekla danas u završnoj reči da je video-snimak nesporno dokazao da je Ognjen P. zadao udarac sada pokojnom Aleksi.

- Veštaci su utvrdili da je niža osoba od oštećenog, u tamnoj košulji, zamahom ruke, stisnutom šakom zadala udarac u levi deo Aleksinog vrata, a odbačaj njegovog tela to i dokazuje - rekla je između ostalog Brankovoćeva.

Saša Knežević, branilac Ognjena P. je naveo da do kontakta uopšte nije ni došlo i da je skriven jedan deo snimka.

- Na jednom od snimaka jasno se vidi da oštećenog udara flašom jedno lice i beži s lica mesta. Mi to nismo ovde videli na snimku pokazanom u sudnici, pa pretpostavljam da ga je policija obrisala. Ovaj proces traje pet godina, a podsećam da je još u prvim veštačenjima Nacionalni kriminalističko trhnički centar iz Beograda konstatovao da kontakta nije bilo. Onda veštačenje preuzima Sudska medicins koja nas ubeđuje da se na snimku nesumnjivo vidi udarac, ali i da je snimak bio mutan. To je apsurdno. Od početka se zna ko je osoba koja je udarila Aleksu, ali ne znam zbog čega se to ovde krije- naveo je Knežević.

Stojimenoviću je tada povređena vertebralna arterija zbog čega je došlo do srčanog zastoja i smrti.